Nona notte di raid Usa sull'Iran. Teheran fa esplodere due petroliere a Hormuz. LIVE
Il Centcom ha informato sulla nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, per la nona notte consecutiva. "Tali attacchi - si legge - continueranno a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz". Trump: "Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti". Ukmto: un'imbarcazione è andata a fuoco nello Stretto di Hormuz, a nordovest di Kumzar, in Oman
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Il Centcom ha informato sulla nuova ondata di attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran, per la nona notte consecutiva. "Tali attacchi - si legge - continueranno a ridurre le capacità militari iraniane impiegate per colpire navi commerciali e marittimi civili in transito nello stretto di Hormuz". Trump: "Abbiamo colpito duramente l'Iran in onore dei soldati caduti". Ukmto: un'imbarcazione è andata a fuoco nello Stretto di Hormuz, a nordovest di Kumzar, in Oman.
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Pasdaran, 'finché subiremo attacchi non passerà una goccia di petrolio a Hormuz'
Lo Stretto di Hormuz "è il nostro territorio e l'interferenza dell'esercito terrorista americano, proveniente da migliaia di chilometri di distanza, non ha alcuna validità legale e sarà affrontata con certezza. Finché le azioni malvagie dell'America nella regione continueranno, questo passaggio non sarà sicuro per il transito di fertilizzanti, e nemmeno di una singola goccia di petrolio e gas". Lo affermano le Guardie della Rivoluzione dell'Iran citate da Tasnim. "L'esercito invasore si prepari a subire le nostre conseguenze", ha aggiunto.
Teheran, aspettiamo con impazienza americani a Kharg
L'Iran ha commentato con sarcasmo le minacce del presidente americano Donald Trump di invadere l'isola di Kharg, principale terminal petrolifero del paese. "Ci sono molte persone sull'isola di Kharg che attendono con impazienza di dare il benvenuto alle forze americane", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, nella conferenza stampa quotidiana.
Media Teheran, 'nuovi attacchi Usa contro Bushehr'
Nuovi attacchi Usa questa mattina contro "diversi luoghi nella città di Bushehr", dove si trova la centrale nucleare iraniana, rende noto l'agenzia Isna, citando il governatore della città, Mohammad Mozaffari.
Iran, giunte proposte da mediatori. Non lasciamo diplomazia
Mentre si intensificano gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, la via della diplomazia per tentare di risolvere la crisi nel Golfo Persico non sembra del tutto chiusa. "Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori", ha rivelato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, che ha confermato la volontà di Teheran di trattare. "Insistere sulla contrapposizione 'negoziato o guerra' oppure 'diplomazia o guerra' non è utile per il nostro Paese. Pensare che la diplomazia escluda la difesa, o che la difesa sia incompatibile con la diplomazia, non e' una logica corretta", ha tenuto a sottolineare nella conferenza stampa quotidiana. "I diplomatici combattono al fianco dei difensori della patria per un unico obiettivo", ha insistito, dunque "se vi aspettate che i vostri diplomatici abbandonino il campo per paura dell'inaffidabilità o dell'inganno del nemico, certamente non lo faranno".
Iran: ministro Interno Momeni a Islamabad per colloqui
Il ministro dell'Interno iraniano Eskandar Momeni è a Islamabad, per colloqui che sarebbero collegati alla mediazione pakistana tra Teheran e gli Stati Uniti. Lo ha riferito l'agenzia iraniana Isna citando fonti del governo pakistano.
Borsa: l'Europa apre in calo con lente su escalation Usa-Iran
Partenza in rosso per le Borse europee con l'escalation nello Stretto di Hormuz tra Stati Uniti e Iran. Parigi perde lo 0,27% con il Cac 40 a quota 8.316 punti. Francoforte lascia lo 0,25% con il Dax a quota 24.769 punti. Londra cede lo 0,3% con il Ftse 100 a quota 10.568 punti.
Media, 'assassinato in Iran un leader religioso sunnita'
Un leader religioso sunnita e guida della preghiera del venerdì di Mirjaveh, nella provincia del Sistan-Baluchestan, Mawlavi Mohammadanvar Rigi, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco nelle prime ore di oggi da persone non identificate, riferisce l'agenzia Tasnim. Secondo la ricostruzione, gli assalitori hanno aperto il fuoco contro Rigi all'interno della moschea Jame' della città e sono poi riusciti a fuggire.
I prezzi dei carburanti avanzano ancora, benzina a 2,025 euro in autostrada
Non si arresta il rialzo dei prezzi dei carburanti. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,935 euro al litro per la benzina e 2,091 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,025 euro al litro per la benzina e 2,164 euro per il gasolio.
Iran, nave in fiamme a largo Oman: equipaggio in salvo
E' stato tratto in salvo l'equipaggio della nave in fiamme a 8 miglia nautiche a nord-ovest di Kumzar, in Oman. Lo ha riferito l'agenzia britannica per le operazioni di commercio marittimo (Ukmto), che per prima aveva dato la notizia dell'incidente nello Stretto di Hormuz. "L'incendio non e' stato spento e la nave e' attualmente alla deriva. L'equipaggio ha abbandonato la nave in sicurezza. Non sono stati segnalati impatti ambientali", si legge in un post di aggiornamento.
Materie prime: oro stabile mentre si guarda al M.O.
I prezzi dell'oro si mantengono stabilo mentre i mercati valutano l'escalation in Medio Oriente e le aspettative di un rialzo dei tassi da parte della Fed. L'oro spot è quotato a 4.018,90 dollari l'oncia mentre i futures sull'oro statunitense con consegna ad agosto hanno guadagnato lo 0,1%, attestandosi a 4.023,10 dollari.
L'Iran si complimenta con la Spagna per la vittoria
L'Iran si è congratulato con la Spagna per la vittoria ai Mondiali di calcio contro l'Argentina. "A nome della nazione iraniana, facciamo i complimenti di cuore alla Spagna per la sua brillante conquista del Mondiale. Un campionato meritato, frutto del talento, della dedizione e dello spirito di squadra. Complimenti a tutto il popolo spagnolo per questa storica vittoria", si legge in un post dell'ambasciata iraniana a Madrid.
Rubio esorta altri paesi a fare pressione per navigazione in Stretto Hormuz
Ieri, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha esortato la comunità internazionale a unirsi agli Stati Uniti nel fare pressione sull'Iran affinché "protegga la navigazione globale" attraverso lo Stretto di Hormuz. "È chiaro che l'Iran, o almeno alcuni funzionari iraniani, vogliono controllare lo Stretto e usarlo come leva contro il resto del mondo", ha dichiarato Rubio ai giornalisti prima di partire per le Filippine per un incontro internazionale. "Gli Stati Uniti faranno, e continueranno a fare, ciò che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri paesi devono iniziare ad intensificare i loro sforzi e fornire assistenza per condividere questo onere, sia in termini di risorse che di sostegno finanziario", ha aggiunto.
Media iraniani, raid Usa contro città sede di una centrale nucleare
Gli attacchi statunitensi hanno colpito diverse località nella città portuale di Bushehr, nel sud dell'Iran, sede dell'unica centrale nucleare civile del Paese, secondo quanto riportato dai media statali. "Pochi minuti fa, diverse località della città di Bushehr sono state colpite dai proiettili del nemico americano", ha dichiarato il governatore di Bushehr Mohammad Mozaffari, come riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna.
Il prezzo del gas su massimi da marzo a 60 euro con escalation Usa-Iran
Il prezzo del gas strappa ancora sulle crescente escalation tra Stati Uniti e Iran nello Stretto di Hormuz. Ad Amsterdam i contratti Ttf salgono del 4,6% a 60 euro al megawattora, riportandosi sui livelli dello scorso marzo.
Media iraniani, 'un morto per gli attacchi Usa nel nord-ovest'
Gli attacchi statunitensi sferrati nella notte nel nord-ovest dell'Iran hanno causato la morte di almeno una persona e il ferimento di diverse altre, secondo quanto riportato dai media statali. "Una persona è caduta martire e diverse altre sono rimaste ferite in un attacco terroristico e aggressivo da parte degli Stati Uniti contro un'area a sud-ovest di Tabriz lunedì mattina", ha dichiarato Majid Farshi, responsabile della gestione delle crisi della provincia iraniana dell'Azerbaigian Orientale, citato dall'agenzia di stampa statale Irna.
Ryanair, -34% dell'utile netto trimestrale per il conflitto in Medio Oriente
La compagnia aerea low cost irlandese Ryanair ha dichiarato che l'utile netto è crollato del 34% nel primo trimestre, poiché il conflitto in Medio Oriente ha fatto impennare i prezzi del carburante per aerei e ha influito negativamente sulle vendite dei biglietti. L'utile al netto delle imposte è sceso a 538 milioni di euro (616 milioni di dollari) nei tre mesi fino alla fine di giugno, dagli 820 milioni di euro registrati un anno prima, ha dichiarato la compagnia in un comunicato.
Iran, Bahrein attiva sirene allarme antiaereo per la terza volta in otto ore
Il Bahrein ha attivato le sirene di allarme antiaereo per la terza volta in otto ore per possibili attacchi iraniani. L'ultimo post del Ministero dell'Interno su X ha nuovamente esortato le persone a recarsi nel luogo sicuro più vicino. L'allarme è scattato mentre l'Iran ha continuato a lanciare attacchi di rappresaglia nella regione dopo un'altra serie di attacchi statunitensi.
M.O. due palestinesi uccisi da coloni israeliani a Ramallah
Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Deir Jarir, a est di Ramallah. Lo ha riferito la Mezzaluna Rossa Palestinese. Secondo il ministero della Salute palestinese, le vittime sono Audeh Abdurrahim Audeh Farahaneh, 53 anni, e Ahmed Adel Rashid Abu Maju, 26 anni. Altre tre persone sono rimaste gravemente ferite nello stesso attacco, secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa. Testimoni oculari hanno raccontato a Wafa che l'esercito israeliano ha aperto il fuoco su un'ambulanza che trasportava uno dei feriti.
Kuwait, 'intercettati droni di Teheran'
Le forze armate del Kuwait hanno riferito di aver "respinto attacchi ostili di droni" provenienti dall'Iran. "Lo Stato Maggiore dell'Esercito osserva che le esplosioni udite sono il risultato dell'intercettazione degli attacchi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea", ha dichiarato l'Esercito del Kuwait in un post sul suo account ufficiale X. In precedenza, le Guardie Rivoluzionarie iraniane avevano affermato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Kuwait.
Pasdaran, colpiti obiettivi militari statunitensi in Kuwait
"Un certo numero di installazioni statunitensi in Kuwait, tra cui un sistema radar, sono state prese di mira e completamente distrutte in un attacco con droni condotto dai Guardiani della Rivoluzione", hanno affermato i pasdaran in una dichiarazione citata dall'agenzia Tasnim. La dichiarazione aggiunge che le forze iraniane hanno colpito anche un deposito statunitense di equipaggiamenti e parti di ricambio per aeromobili, nonché un hangar per droni MQ-9 presso la base Usa di Ali Al Salem, provocando l'incendio di diversi droni.
Trump: 'l'Iran distrutto militarmente, noi controlliamo lo stretto di Hormuz'
"Noi controlliamo lo stretto di Hormuz, l'Iran non controlla nulla". Lo ha detto Donald Trump parlando con i giornalisti a Washington. Il presidente ha ribadito che gli Stati Uniti "hanno quasi distrutto militarmente l'Iran". "Non hanno più niente", ha aggiunto.
Iran, colpite due petroliere nello Stretto di Hormuz
I Guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver intercettato due petroliere che tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz "senza l'autorizzazione" di Teheran. Lo riportano la tv di Stato e l'agenzia Tasnim. "Due petroliere non autorizzate che tentavano di entrare e uscire in quella che viene descritta come la pericolosa rotta meridionale dello Stretto di Hormuz - spiega un comunicato dei pasdaran - sono esplose e sono state fermate". Sempre i Guardiani hanno poi aggiunto di aver preso di mira aerei dell'esercito americano sull'aeroporto di Aqaba, in Giordania "causando gravi danni a diversi velivoli".
Rubio, Iran usa lo Hormuz come una leva, altri Paesi devono fare di più
"È chiaro che l'Iran, o almeno una parte di esso, vuole controllare lo Stretto e usarlo come una leva contro il mondo. Gli Stati Uniti fanno e continueranno a fare quello che è necessario per proteggere la navigazione globale, ma gli altri Paesi devono cominciare a fare di più e fornire mezzi o risorse finanziarie per contribuire a questo onere". Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio parlando con i giornalisti prima del viaggio nelle Filippine, dove incontrerà i ministri degli Esteri dell'Asean.
Centcom, colpite reti di comunicazioni e centri di comando in Iran
Il Centcom statunitense ha annunciato di aver "completato con successo" la nuova ondata di attacchi, per la nona notte consecutiva, contro l'Iran. "Sono stati presi di mira i centri di comando militari iraniani, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione - si legge nella nota diffusa su X - al fine di ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di attaccare le navi commerciali e i marittimi civili in transito nello Stretto di Hormuz".