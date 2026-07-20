Mentre si intensificano gli attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti, la via della diplomazia per tentare di risolvere la crisi nel Golfo Persico non sembra del tutto chiusa. "Abbiamo ricevuto proposte dai mediatori", ha rivelato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, che ha confermato la volontà di Teheran di trattare. "Insistere sulla contrapposizione 'negoziato o guerra' oppure 'diplomazia o guerra' non è utile per il nostro Paese. Pensare che la diplomazia escluda la difesa, o che la difesa sia incompatibile con la diplomazia, non e' una logica corretta", ha tenuto a sottolineare nella conferenza stampa quotidiana. "I diplomatici combattono al fianco dei difensori della patria per un unico obiettivo", ha insistito, dunque "se vi aspettate che i vostri diplomatici abbandonino il campo per paura dell'inaffidabilità o dell'inganno del nemico, certamente non lo faranno".