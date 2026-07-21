Iran, nuovo attacco Usa. Colpita base americana in Kuwait. LIVE

Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo ha reso noto il Comando centrale militare degli Stati Uniti (Centcom), secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali (le 22 di ieri in Italia). Gli attacchi, che seguono nove giorni di fila di crescente attività, sono "volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello Stretto di Hormuz", ha aggiunto il Centcom. Teheran invece ha annunciato di aver colpito un sistema di difesa antiaerea e un impianto radar su due le postazioni statunitensi in Bahrein e i dispositivi di missili difensivi e sistemi di ricezione radar e satellite in Kuwait. Pentagono: quasi 100 militari Usa feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran.

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