Iran, nuovo attacco Usa. Colpita base americana in Kuwait. LIVE

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Iran, nuovo attacco Usa, decima notte di fila. Colpita base americana in Kuwait. LIVE

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©Ansa

L'esercito Usa ha colpito "centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz". Teheran ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrein e Kuwait. Pentagono: quasi 100 militari Usa feriti dal 7 luglio ad oggi. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il "rischio attacchi"

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Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Lo ha reso noto il Comando centrale militare degli Stati Uniti (Centcom), secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali (le 22 di ieri in Italia). Gli attacchi, che seguono nove giorni di fila di crescente attività, sono "volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello Stretto di Hormuz", ha aggiunto il Centcom. Teheran invece ha annunciato di aver colpito un sistema di difesa antiaerea e un impianto radar su due le postazioni statunitensi in Bahrein e i dispositivi di missili difensivi e sistemi di ricezione radar e satellite in Kuwait. Pentagono: quasi 100 militari Usa feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran.

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Centcom, 'completata un'altra serie di attacchi contro l'Iran'

ll Comando Centrale militare degli Stati Uniti (Centcom) ha portato a termine un'altra serie di attacchi contro l'Iran alle 21 locali di lunedì 20 luglio (le 3 di martedì in Italia). Le forze Usa, si legge in una nota, "hanno colpito centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz". Dall'inizio di maggio, il Centcom ha contribuito a facilitare il passaggio di circa 900 navi commerciali e di 450 milioni di barili di petrolio greggio.

Usa, allerta per i cittadini americani nel mondo in seguito alla guerra con Iran

Il Dipartimento di Stato americano ha rilasciato un'allerta invitando i cittadini statunitensi nel mondo a "prestare maggiore attenzione" alla luce del conflitto con l'Iran, "A causa delle crescenti tensioni in Medio Oriente - afferma Washington - la situazione della sicurezza resta complicata con una potenziale e imprevedibile escalation. Gli americani che si trovano al di fuori del Medio Oriente dovrebbero riconsiderare l'opportunità di recarsi nella regione o di attraversarla" a causa della "possibilità di attacchi contro sedi diplomatiche Usa o luoghi legati agli Stati Uniti e agli americani in tutto il mondo". 

Guardie rivoluzione, stop a 2 petroliere Stretto Hormuz

Le Guardie rivoluzionarie iraniane hanno fermato due petroliere nello Stretto di Hormuz. A riferirlo, media di Stato di Teheran. Secondo l'agenzia Irna, che riporta un comunicato delle Guardie della rivoluzione, le due petroliere erano "non conformi" e sono state bloccate mentre tentavano di attraversare la rotta meridionale, non sicura, dello Stretto di Ormuz dopo esplosioni che hanno causato "gravi incendi a bordo". 

Iran, media: colpiti target militari Usa in Bahrein e Kuwait

Le Guardie della rivoluzione iraniane hanno colpito obiettivi militari Usa in Bahrain e Kuwait. A riferirlo media statali di Teheran. Secondo Irna, i Guardiani della rivoluzione hanno colpito un sistema di difesa antiaerea e un impianto radar su due le postazioni statunitensi in Bahrein, nonche' i dispositivi di missili difensivi e sistemi di ricezione radar e satellite in Kuwait. Dopo questo attacco, "il nemico dovrebbe prepararsi a ondate di droni e attacchi missilistici ancora piu' devastanti e potenti", dicono i Guardiani in un comunicato diffuso dall'agenzia.

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