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Media Israele: Idf sta costruendo barriera che divide Gaza

Mondo
©Getty

L'Associated Press ha rivelato alcune immagini satellitari che mostrano una barriera di terra lunga chilometri a ridosso della cosiddetta "linea Gialla", che, secondo l'accordo del cessate il fuoco dell'ottobre 2025, divide l'area ancora sotto il controllo dell'Idf, che include circa il 60% dell'enclave, dall'area sotto Hamas

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L'esercito israeliano sta costruendo un'enorme barriera di terra che separa oltre il 50% della Striscia di Gaza che è sotto il suo controllo dal resto del territorio, consolidando ulteriormente la divisione dell'enclave palestinese. Lo rivelano alcune immagini satellitari diffuse dall'Associated Press, riprese dai media israeliani.

In particolare l'Idf avrebbe già completato oltre 23 km di barriera, rispetto ai 59 km che delineano il confine tra la Striscia e Israele (dal Mediterraneo al valico di Kerem Shalom al confine con l'Egitto). Si tratta di una barriera di terra a ridosso della cosiddetta "linea Gialla", che, secondo l'accordo del cessate il fuoco dell'ottobre 2025, divide l'area ancora sotto il controllo dell'Idf, che include circa il 60% dell'enclave, dall'area sotto Hamas. 

La conferma delle forze armate israeliane

Il Centcom e il Board of Peace non hanno commentato la costruzione di quella che si configura come una trincea. Le forze armate israeliane hanno confermato all'Associated Press la costruzione della barriera, dichiarando di aver creato una zona di sicurezza intorno alla linea, dotata di risorse di intelligence e tecnologiche, ma non ha fornito dettagli sul tracciato della barriera.

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