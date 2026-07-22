Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'undicesima notte consecutiva. Lo annuncia il Us Central Command sottolineando che i raid puntano a "degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello Stretto di Hormuz". I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del Paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea.

Intantto dalle Filippine il segretario di Stato americano, Marc Rubio, ribadisce la disponibilitò degli Usa a una soluzione diplomatica se Teheran tenesse fede agli impegni.

Notizie di esplosioni sono arrivate da Bushehr, nel sud, sede di una centrale nucleare. E poi dai dintorni di Teheran, da Tabriz nell'Azerbaigian Orientale, da Konarak e Chabahar nel Sistan e Belucistan, da Chavar e Abdanan nella provincia di Ilam, a Baneh nel Kurdistan iraniano. Sarebbe stata colpita tra l'altro la raffineria di gas di Bidboland a Mahshahr, la più grande del paese.

L'Iran, dal canto suo, non era stato da meno, colpendo con droni "unità dell'esercito terroristico americano a Camp Doha in Kuwait" e in particolare "depositi di munizioni e attrezzature logistiche del centro di comando delle forze terrestri". E distruggendo il centro Amazon in Bahrein.

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