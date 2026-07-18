La riclassificazione sposta la supervisione dei rettili dall'Autorità per la Natura e i Parchi a un generico "ente di sicurezza", categoria in cui rientra il servizio penitenziario israeliano, diretto proprio da Ben Gvir. Il regolamento, entrato in vigore mercoledì, prevede che i coccodrilli del Nilo possano essere allevati solo se detenuti da un ente di sicurezza, con modalità stabilite per impedirne il rilascio in natura e previa verifica, da parte del ministro dell'Ambiente, della necessità del loro possesso per motivi di sicurezza. L'Autorità per la Natura e i Parchi, secondo quanto riferito dall'emittente Channel 13, si era opposta alla misura.

Chi è Ben Gvir

Leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit e figura più radicale del governo Netanyahu, Ben Gvir non è nuovo a iniziative che suscitano polemiche. Prima di entrare in politica è stato condannato, nel 2007, per istigazione al razzismo e sostegno a un'organizzazione terroristica. Da avvocato ha difeso ripetutamente esponenti dell'estrema destra e coloni intransigenti. Nell'agosto 2025 ha guidato un gruppo di coloni in preghiera sulla Spianata delle Moschee di Gerusalemme, gesto letto da molti come una provocazione perché infrangeva una consuetudine consolidata sul luogo sacro a ebraismo e Islam. Le sue posizioni gli sono valse condanne e richiami anche a livello internazionale.