Gli Usa hanno confermato l'abbattimento di un caccia americano sui cieli dell'Iran. Lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi, in quello che è il primo episodio del suo genere a danno degli Stati Uniti dall'inizio della guerra contro l'Iran del 28 febbraio. Il destino dell'equipaggio rimane incerto, mentre i funzionari americani sono alle prese per organizzare un'operazione di ricerca e salvataggio prima che l'Iran possa raggiungere gli eventuali superstiti: uno dei due piloti sarebbe stato tratto in salvo. Anche i media di Stato iraniani hanno confermato l'abbattimento di un jet.

Un secondo jet da combattimento Usa è precipitato oggi nella regione del Golfo Persico: il pilota è stato tratto in salvo incolume, secondo due funzionari americani.

Telefonata tra Papa Leone XIV e Isaac Herzog, presidente dello Stato d'Israele, in occasione delle festività pasquali. "Durante il colloquio, è stata ribadita la necessità di riaprire tutti i possibili canali di dialogo diplomatico, per porre fine al grave conflitto in corso, in vista di una pace giusta e duratura in tutto il Medio Oriente", fanno sapere dalla Santa Sede.

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