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Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
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Ambasciata Iran a Roma: "Italia chieda stop alla guerra prima di parlare di Hormuz"

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"L'insicurezza nello stretto di Hormuz è il risultato diretto dell'aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista, non della legittima difesa dell'Iran", si legge in un post su X. "Se siete preoccupati per la crisi globale dell'energia e dei fertilizzanti, costringete gli aggressori a porre fine completamente e definitivamente alla guerra"

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 "Prima di parlare della riapertura dello stretto di Hormuz, l'Italia deve opporsi con fermezza alla palese violazione del Diritto Internazionale da parte degli aggressori americano-sionisti" (GUERRA USA-IRAN, GLI AGGIORNAMENTIO IN DIRETTA). Lo scrive l'ambasciata iraniana a Roma sul suo profilo X. "L'insicurezza nello stretto di Hormuz è il risultato diretto dell'aggressione degli Stati Uniti e del regime sionista, non della legittima difesa dell'Iran. Se siete preoccupati per la crisi globale dell'energia e dei fertilizzanti, costringete gli aggressori a porre fine completamente e definitivamente alla guerra, affinché la stabilità possa tornare nella regione", prosegue il post.

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©Ansa

stretto di hormuz e due grafiche di numeri
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Stretto Hormuz, quali Paesi lo usano di più per gas e petrolio?

Nonostante la maggiore autosufficienza energetica acquisita negli ultimi anni, gli Stati Uniti continuano a importare 23 miliardi di dollari in gas e petrolio attraverso lo Stretto di Hormuz chiuso dall'Iran. A pagare il conto più salato è tuttavia l'Asia, a partire da Cina e India che 'usano' il tratto di mare per quasi 200 miliardi. Di questo si è parlato a Numeri, l’approfondimento di Sky TG24, nella puntata del 2 aprile 2026

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