A bordo dell’aereo militare statunitense c’erano due membri delle forze Usa. Uno, come confermato a CBS News da due funzionari, è stato tratto in salvo dalle forze americane. Continuano le ricerche del secondo pilota che, come riferito da media di Teheran, potrebbe essere stato fatto prigioniero dalle forze militari iraniane ascolta articolo

Nella mattinata di venerdì 3 aprile le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno reso noto di aver abbattuto un caccia americano mentre sorvolava l’Iran centrale (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULLA GUERRA IN IRAN). La notizia è stata poi confermata dagli Usa ma, da quel momento, le informazioni trapelate dai media di Teheran e dagli Stati Uniti sono state incomplete e talvolta discordanti. In un primo momento l'agenzia di stampa iraniana Fars aveva precisato che il caccia era “stato distrutto ed era precipitato". "Data la massiccia esplosione all'impatto e durante lo schianto, è improbabile che il pilota si sia eiettato", avevano affermato i militari iraniani dando poche speranze di ritrovare l’equipaggio americano ancora in vita. Poco dopo, però, alcuni media di Teheran tra cui l'agenzia iraniana Tasnim, hanno fatto sapere che un pilota statunitense potrebbe essere stato catturato dalle forze iraniane dopo essersi espulso dal caccia colpito.

Pilota catturato Secondo le fonti riportate dai media iraniani, un pilota del caccia americano, dopo l'abbattimento del velivolo da parte del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, si sarebbe eiettato atterrando in territorio iraniano. Lì, ancora vivo, sarebbe stato fatto prigioniero. A dimostrazione che il soldato statunitense è ancora vivo, il servizio di intelligence delle Guardie Rivoluzionarie ha pubblicato sui social le immagini del sedile del caccia: "Il fatto che il sedile sia rimasto intatto indica che il pilota è vivo", si legge sul loro account X. Vedi anche Sky Cube 03/04 - Guerra in Iran: a che punto siamo?

Usa in missione di ricerca Dopo l’abbattimento del caccia, gli Stati Uniti avrebbero lanciato un’operazione di ricerca per recuperare l’equipaggio dell’aereo militare abbattuto. L'operazione ha coinvolto elicotteri Black Hawk e un aereo C-130 Hercules. Dopo ore di ricerche il gruppo di ricerca americano è riuscito a trovare e trarre in salvo uno dei due piloti del caccia. Lo hanno confermato a CBS News due funzionari americani sottolineando che il velivolo abbattuto sarebbe un F-15E, ovvero un aereo con un equipaggio di due persone. Per questo motivo, come riportano i media, proseguono le ricerche del secondo pilota. Non è chiaro se l’uomo ancora disperso sia lo stesso che i media iraniani dicono essere stato catturato dalle forze di Teheran. Le attività di ricerca degli Usa sono complicate da attività di disturbo messe in atto dalle forze iraniane che, come riferisce l'agenzia iraniana Mehr, hanno colpito con un proiettile un elicottero Usa mandato per le operazioni. Leggi anche Meloni a sorpresa a Gedda: blitz nel Golfo per la sicurezza energetica