Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sky Cube 03/04 - Guerra in Iran: a che punto siamo?

Mondo

A cinque settimane dall'inizio del conflitto continuano i bombardamenti incrociati. Dai negoziati indiretti alla crisi energetica, quello che ci possiamo aspettare nei prossimi giorni. Nello Sky Cube con Tonia Cartolano ci sono Liliana Faccioli Pintozzi e Alessandro Marenzi

Prossimi video

Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio

Mondo

Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano

Mondo

Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile

Mondo

Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua

Mondo

Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace

Mondo

Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale

Mondo