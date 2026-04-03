Sky Cube 03/04 - Guerra in Iran: a che punto siamo?

A cinque settimane dall'inizio del conflitto continuano i bombardamenti incrociati. Dai negoziati indiretti alla crisi energetica, quello che ci possiamo aspettare nei prossimi giorni. Nello Sky Cube con Tonia Cartolano ci sono Liliana Faccioli Pintozzi e Alessandro Marenzi
Prossimi video
Guerra in Iran, Trump: senza accordo faccio saltare tutto in aria e prendo il petrolio
Mondo
Iran, raid di Teheran nel Golfo. Israele colpisce Libano
Mondo
Guerra Ucraina, delegazione Usa a Kiev dopo il 12 aprile
Mondo
Gaza, Pasqua celebrata tra speranza e fragile tregua
Mondo
Papa Leone XIV, primo messaggio pasquale: appello alla pace
Mondo
Zelensky in Siria, primo incontro diplomatico ufficiale
Mondo
Guerra Iran, libanesi si radunano in chiesa per la Pasqua
Mondo