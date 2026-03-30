Iran, Trump: Teheran “lascerà passare 20 petroliere da Hormuz”. LIVE

“Stiamo negoziando direttamente e indirettamente” con Teheran ha detto il presidente americano. “Ci hanno dato 10 navi nei giorni scorsi e oggi ci hanno dato come tributo e segno di rispetto 20 navi molto grandi che attraverseranno lo Stretto di Hormuz". Gli Usa preparano l'invasione di terra, Teheran promette: “Gli daremo fuoco”. Tel Aviv impedisce al cardinale Pizzaballa di celebrare la messa al Santo Sepolcro. L'Italia protesta e Tajani convoca l'ambasciatore israeliano
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“Stiamo negoziando direttamente e indirettamente” con Teheran ha detto Donald Trump. “Ci hanno dato 10 navi nei giorni scorsi e oggi ci hanno dato come tributo e segno di rispetto 20 navi molto grandi che attraverseranno lo Stretto di Hormuz". E ancora: "Stiamo andando molto bene nelle trattative, ma non si mai con l'Iran. Penso che faremo un accordo, ma è possibile anche che non ci sia". L'esercito israeliano sta colpendo infrastrutture militari iraniane in tutta la capitale della Repubblica islamica. Lo ha scritto l'Idf su Telegram. Gli Usa preparano l'invasione di terra, Teheran promette: “gli daremo fuoco”. Lo stop di Israele al cardinale Pizzaballa si consuma nella Domenica delle Palme. Tel Aviv impedisce al Patriarca latino di celebrare la messa al Santo Sepolcro: “una decisione errata”, denuncia il Patriarcato. L'Italia protesta e Tajani convoca l'ambasciatore israeliano. “Un'offesa ai credenti”, per la premier Meloni che sente il cardinale. Arriva la condanna anche di Macron. Israele prima rivendica la decisione, “ragioni di sicurezza”, poi Netanyahu annuncia che il Patriarca latino avrà “pieno e immediato accesso”. Il cardinale prega da solo sul Monte degli Ulivi e invita “alla pace e al rispetto della preghiera”. Il Papa: “Siamo vicini ai cristiani in Medio Oriente”. La Cei esprime “sdegno” e chiede una tregua per Pasqua ma si teme un'escalation.
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Iran, Trump: "Gran giorno, distrutti obiettivi nel mirino da tempo"
Il presidente Usa, Donald Trump, ha salutato su Truth Social un "grande giorno in Iran" dove "molti obiettivi nel mirino da tempo sono stati smantellati o distrutti dal nostro GRANDE ESERCITO, il migliore e il più letale del mondo".
Iran: "Giustiziati stamattina due dissidenti Mujaheddin"
"Due membri dell'organizzazione dissidente dei Mujaheddin del Popolo (Mko) sono stati giustiziati questa mattina a Teheran". Lo ha fatto sapere la magistratura iraniana. "Il condannato a morte Akbar Daneshvarkar, insieme a Mohammad Taghavi-Sangdehi che era il capo di una cellula affiliata all'Mko in Iran, ha compiuto azioni terroristiche, sotto la direzione dell'Mko, durante le rivolte di gennaio", si legge nella dichiarazione della magistratura. "Il loro obiettivo era minare la sicurezza del Paese individuando i centri sensibili, conducendo operazioni contro di essi e combattendo contro le forze di sicurezza. Hanno utilizzato lanciatori di esplosivi", ha aggiunto, secondo l'Irna.
Attacco israeliano a Gaza, almeno tre morti
Almeno tre palestinesi sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti in un attacco aereo israeliano sul quartiere di Zeitoun, nel Sud di Citta' di Gaza. Lo riferisce l'agenzia Wafa.
Trump-Iran, botta e risposta a suon di 'punti': cosa propone Teheran
Le trattative tra Stati Uniti e Iran restano bloccate. Le proposte di un accordo avanzate dalle due parti risultano inconciliabili: gli Usa chiedono libertà di transito nello stretto e limiti ai missili iraniani. La Repubbica Islamica risponde con richieste su danni di guerra e controllo di Hormuz. Sul tavolo anche il ruolo di Hezbollah e Hamas nei futuri negoziati. Tutte condizioni che rendono il compromesso estremamente difficile. Ma uno spiraglio per il cessate il fuoco resta aperto.
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Trump: "I nuovi leader sono molto ragionevoli"
Donald Trump ha affermato che Stati Uniti e Iran si sono incontrati "direttamente e indirettamente" e che i nuovi leader iraniani si sono dimostrati "molto ragionevoli". Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sono giunte dopo che il Pakistan, che funge da intermediario tra Teheran e Washington, ha affermato di prepararsi a ospitare nei prossimi giorni "colloqui significativi" volti a porre fine alla guerra con l'Iran , in corso da un mese .
Secondo il Guardian, che cita la Reuters, il presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One: "Penso che riusciremo a raggiungere un accordo con loro, ne sono quasi certo, ma è possibile che non accada". Trump ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti avessero già realizzato un cambio di regime in Iran dopo che gli attacchi avevano ucciso la guida suprema del paese e altri alti funzionari, ma ha ripetuto due volte che i loro sostituti sembrano "ragionevoli".
L'Idf lancia un avviso di evacuazione per Dahieh a Beirut
Il portavoce dell'Idf in lingua araba, colonnello Avichai Adraee, ha diramato un avviso di evacuazione per i residenti della zona di Hadahiya (Dahieh, ndr) a Beirut, "in particolare nei quartieri di Haret Harik, Al-Jabiri, Al-Lilki, Hadath, Barj Al-Barajneh, Tahuitat Al-Ghadir e Al-Sheikh". "Le Forze di Difesa Israeliane non intendono farvi del male, per la vostra sicurezza dovete evacuare immediatamente", si legge nel tweet in arabo di Adraee, "Le Forze di Difesa Israeliane continuano ad attaccare e a operare contro le infrastrutture militari dell'organizzazione terroristica Hezbollah".
Trump: "Potremmo impadronirci del petrolio iraniano e conquistare l'isola di Kharg"
Donald Trump ha dichiarato al Financial Times di poter "impadronirsi del petrolio iraniano" e potenzialmente conquistare l'isola di Kharg, uno dei principali centri di approvvigionamento di carburante dell'Iran. "Ad essere sincero, la cosa che preferisco è estrarre petrolio dall'Iran, ma alcune persone stupide negli Stati Uniti mi chiedono: 'Perché lo fai?' Ma sono persone stupide", ha detto il presidente degli Stati Uniti, suggerendo che potrebbe conquistarel'isola di Kharg. "Forse conquisteremo l'isola di Kharg, forse no. Abbiamo molte opzioni", ha detto Trump al Financial Times. "Significherebbe anche che dovremmo rimanere lì per un po' di tempo". Interrogato sulla difesa iraniana dell'isola, Trump ha risposto: "Non credo che abbiano alcuna difesa. Potremmo conquistarla molto facilmente." Le dichiarazioni del presidente giungono mentre altri 3.500 soldati statunitensi sono arrivati in Medio Oriente, alimentando i timori che un'ulteriore escalation possa esporre le forze americane ad attacchi iraniani. Trump ha aggiunto che i colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran tramite "emissari" pakistani stanno procedendo bene, ma si è rifiutato di commentare la possibilità di raggiungere presto un accordo per il cessate il fuoco.
Wall Street Journal: "Trump valuta operazione per sequestrare quasi 454 kg di uranio"
Donald Trump starebbe valutando un'operazione militare per sequestrare quasi 454 kg di uranio dall'Iran. Lo riporta il Wall Street Journal , che cita fonti anonime statunitensi, secondo cui la missione probabilmente porterebbe le forze americane all'interno del paese per giorni o anche più a lungo. Il presidente degli Stati Uniti non avrebbe ancora preso una decisione in merito all'eventuale avvio dell'operazione e starebbe valutando i pericoli per le truppe statunitensi. Ma, stando ai funzionari, il presidente rimane generalmente aperto all'idea, perché potrebbe contribuire a raggiungere il suo obiettivo principale: impedire all'Iran di costruire un'arma nucleare. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha affermato che eventuali preparativi del Pentagono "non significano che il presidente abbia preso una decisione". Il Pentagono non ha rilasciato commenti.
Trump: "Usa potrebbero prendere il petrolio dell'Iran e Kharg"
Donald Trump vuole prendere il petrolio dell'Iran e potrebbe impadronirsi dell'hub di esportazione dell'isola di Kharg. In un'intervista al Financial Times, il presidente ha spiegato che la sua "preferenza sarebbe quella di prendere il petrolio", paragonando la potenziale mossa a quanto fatto in Venezuela dopo gli Stati Uniti intendono controllare l'industria petrolifera "a tempo indeterminato". "Potremmo prendere Kharg o potremmo non prenderla. Abbiamo molte opzioni", ha aggiunto precisando che, a suo avviso, gli Stati Uniti potrebbero farlo "molto facilmente, Non penso che abbiano difese".
Trump: "Accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve"
Un accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve. Lo ha detto Donald Trump a bordo dell'Air Force One. In merito al piano in 15 punti che gli Stati Uniti hanno fatto recapitare a Teheran, Trump ha detto che l'Iran ha concesso la maggior parte dei punti. "Vogliamo chiedere un paio di altre cose", ha aggiunto.
Trump: "In Iran ottenuto un cambio di regime"
Donald Trump ritiene che sia stato ottenuto un "cambio di regime" in Iran. Lo ha detto il presidente a bordo dell'Air Force One.
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