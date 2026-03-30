Iran, Trump: Teheran “lascerà passare 20 petroliere da Hormuz”. LIVE

Donald Trump ha affermato che Stati Uniti e Iran si sono incontrati "direttamente e indirettamente" e che i nuovi leader iraniani si sono dimostrati "molto ragionevoli". Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti sono giunte dopo che il Pakistan, che funge da intermediario tra Teheran e Washington, ha affermato di prepararsi a ospitare nei prossimi giorni "colloqui significativi" volti a porre fine alla guerra con l'Iran , in corso da un mese .

Secondo il Guardian, che cita la Reuters, il presidente degli Stati Uniti ha detto ai giornalisti a bordo dell'Air Force One: "Penso che riusciremo a raggiungere un accordo con loro, ne sono quasi certo, ma è possibile che non accada". Trump ha affermato di ritenere che gli Stati Uniti avessero già realizzato un cambio di regime in Iran dopo che gli attacchi avevano ucciso la guida suprema del paese e altri alti funzionari, ma ha ripetuto due volte che i loro sostituti sembrano "ragionevoli".