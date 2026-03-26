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Trump-Iran, botta e risposta a suon di "punti": cosa propone Teheran

Luciana Grosso

Ispi
Manifestanti iraniani mostrano un'immagine di Mojtaba Khamenei - Ansa

Le trattative tra Stati Uniti e Iran restano bloccate. Le proposte di un accordo avanzate dalle due parti risultano inconciliabili: gli Usa chiedono libertà di transito nello stretto e limiti ai missili iraniani. La Repubbica Islamica risponde con richieste su danni di guerra e controllo di Hormuz. Sul tavolo anche il ruolo di Hezbollah e Hamas nei futuri negoziati. Tutte condizioni che rendono il compromesso estremamente difficile. Ma uno spiraglio per il cessate il fuoco resta aperto

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