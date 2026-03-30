Patriarcato: "Questione dei riti di Pasqua risolta, grazie Herzog"

"Il Patriarcato Latino di Gerusalemme e la Custodia di Terra Santa confermano che le questioni relative alle celebrazioni della Settimana Santa e della Pasqua al Santo Sepolcro sono state affrontate e risolte in coordinamento con le autorità competenti".

Lo rende noto una nota, secondo cui, in accordo con la Polizia israeliana, è stato garantito l'accesso ai rappresentanti delle Chiese al fine di celebrare le liturgie e le cerimonie e preservare le antiche tradizioni". "Esprimiamo la nostra sincera gratitudine a Isaac Herzog, Presidente dello Stato di Israele, per la sua pronta attenzione", "salvaguardare la libertà di culto rimane un dovere fondamentale e condiviso" (GUERRA IN MEDIORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE) si legge ancora nel comunicato.