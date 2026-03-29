Guerra Iran, media: “Pentagono si prepara a operazioni di terra”. LIVE

Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) affermano di aver colpito centri di comando temporanei e siti di produzione e stoccaggio di armi iraniani a Teheran, in una nuova ondata di attacchi. In un post su X, l'Idf ha dichiarato che i siti colpiti includevano "impianti di produzione e stoccaggio di missili balistici, sistemi di difesa aerea e posti di osservazione del regime iraniano". Secondo l'Idf, l'Iran aveva trasferito alcuni centri di comando in siti temporanei. "Diversi centri di comando temporanei sono stati smantellati, compresi i comandanti che operavano all'interno del quartier generale", ha affermato l'Idf nel post.