Guerra Iran, media: “Pentagono si prepara a operazioni di terra”. LIVE

Non si tratterebbe di un'invasione su larga scala, ma di una serie di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria. Raid di Usa e Israele su porto vicino a Hormuz. A un mese dall'inizio della guerra, entrano in campo gli Houthi che sferrano un attacco contro Israele e minacciano la chiusura dello stretto di Bab el-Mandab. Proseguono i tentativi di pace. Oggi primo trilaterale tra i mediatori a Islamabad
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Il Pentagono si sta preparando alla possibilità di operazioni a terra in Iran per settimane nel caso in cui Donald Trump decidesse per una escalation. Lo riporta il Washington Post, spiegando che non sarebbero un'invasione su larga scala, ma una serie di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria. E a un mese dall'inizio della guerra, entrano in campo gli Houthi che sferrano un attacco contro Israele e minacciano la chiusura dello stretto di Bab el-Mandab, altra via di comunicazione verso il Mediterraneo. Teheran vendica gli attacchi contro siti nucleari con un'azione su una base saudita ferendo 12 militari americani. Proseguono i tentativi di pace. Oggi un primo trilaterale tra i mediatori a Islamabad. Rubio assicura che il conflitto finirà “in settimane non in mesi”.
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Forti boati e coltre di fumo a Teheran in seguito agli attacchi
Questa mattina a Teheran si sono uditi forti boati e si è vista una densa coltre di fumo, in seguito agli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele sulle zone settentrionali, nord-orientali e occidentali della capitale, nel trentesimo giorno di guerra. Anche i quartieri di Saadatabad e Jannatabad, nella parte occidentale della città, sono stati colpiti la scorsa notte, causando interruzioni di corrente in alcune zone.
Esplosioni a Teheran, colpito nord della capitale
Una serie di esplosioni sono state udite nella zona nord di Teheran e del fumo si è levato dalle aree colpite. Lo riferiscono giornalisti dell'Afp sul posto.
Raid Usa e Israele su porto vicino Hormuz
Attacchi missilistici statunitensi e israeliani hanno colpito una città portuale iraniana vicina allo stretto di Hormuz. Lo riferiscono media statali iraniani.
Idf: colpiti centri di comando, produzione e stoccaggio armi a Teheran
Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) affermano di aver colpito centri di comando temporanei e siti di produzione e stoccaggio di armi iraniani a Teheran, in una nuova ondata di attacchi. In un post su X, l'Idf ha dichiarato che i siti colpiti includevano "impianti di produzione e stoccaggio di missili balistici, sistemi di difesa aerea e posti di osservazione del regime iraniano". Secondo l'Idf, l'Iran aveva trasferito alcuni centri di comando in siti temporanei. "Diversi centri di comando temporanei sono stati smantellati, compresi i comandanti che operavano all'interno del quartier generale", ha affermato l'Idf nel post.
Iran: Israele colpisce centri comando mobili e depositi armi
Israele ha colpito nella notte "centri di comando mobili" del governo iraniano e impianti di produzione di armi a Teheran. Secondo un comunicato dall'esercito israeliano, nei giorni scorsi "il regime iraniano ha iniziato a trasferire i suoi centri di comando in unità mobili, dopo che la maggior parte di essi e' stata attaccata dall'Idf nel corso dell'ultimo mese".
La guerra in Iran colpisce il turismo organizzato, perdite per quasi 100 milioni di euro
La guerra in Iran sta causando problemi a vari settori produttivi, dall’energia ai trasporti. E a essere coinvolto nella crisi è anche il turismo organizzato, che sta subendo ingenti perdite, presentando un conto salato per le agenzie di viaggio italiane. Infatti, secondo un'analisi realizzata dal Centro studi turistici di Firenze per Assoviaggi Confesercenti su un campione di 681 agenzie, dall'inizio delle ostilità le stime parlando di oltre 7.100 prenotazioni cancellate, riprogrammate o dirottate verso altre destinazioni.
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L'Iran minaccia di colpire le università Usa in Medio Oriente
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha minacciato domenica di colpire le università statunitensi in Medio Oriente dopo aver subito la distruzione di due atenei in Iran da parte di raid aerei statunitensi e israeliani. "Se il governo degli Stati Uniti vuole che queste università nella regione evitino ritorsioni (...), deve condannare il bombardamento delle università con una dichiarazione ufficiale entro mezzogiorno di lunedì 30 marzo", ha affermato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie in una dichiarazione riportata dai media iraniani.
Zelensky: "Russia ha scattato immagini satellitari della base in Arabia Saudita colpita"
La Russia ha scattato immagini satellitari di una base aerea americana in Arabia Saudita per tre volte nei giorni precedenti all'attacco iraniano che ha ferito una decina di soldati americani. Lo riporta Nbc citando un rapporto di intelligence ucraino condiviso da Volodymyr Zelensky che, in un'intervista, si è detto sicuro al "100%" che la Russia condivide intelligence con l'Iran per aiutarlo a colpire le forze militari americane.
Teheran, due potenti esplosioni udite nel nord della città
Due potenti esplosioni hanno scosso il nord di Teheran nelle prime ore di domenica, secondo quanto riportato da un giornalista dell'AFP. Le esplosioni si sono verificate nella capitale iraniana mentre le difese aeree erano in funzione.
Difesa aerea abbatte drone vicino a residenza leader del Kurdistan iracheno
La difesa aerea ha abbattuto domenica notte (ora locale) un drone vicino alla residenza del leader del partito curdo iracheno al governo, Masoud Barzani, a Erbil, secondo quanto riferiscono alcuni media della regione citando la Reuters. Sabato un attacco con un drone ha preso di mira l'abitazione del presidente della regione del Kurdistan iracheno, un incidente che si verifica mentre le tensioni continuano ad aumentare nel nord dell'Iraq.
Almeno otto milioni di americani alla manifestazioni 'No Kings' contro Trump
Almeno otto milioni di americani sono scesi in piazza contro Donald Trump nelle oltre 3.300 manifestazioni 'No Kings' che si sono svolte sabato. Lo riferiscono gli organizzatori, secondo i quali a manifestare sono stati 1,6 milioni di persone in più rispetto allo scorso ottobre.
Washington Post: "Pentagono si prepara a settimane di operazioni a terra in Iran"
Il Pentagono si sta preparando alla possibilità di operazioni a terra in Iran per settimane nel caso in cui Donald Trump decidesse per una escalation. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali le operazioni a terra non sarebbero un'invasione su larga scala, ma piuttosto di incursioni condotte da operazioni speciali e truppe di fanteria. "E' il lavoro del Pentagono quello di effettuare preparativi per offrire tutte le opzioni al commander-in-chief. Questo non significa che il presidente ha deciso", ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.
Missili e droni contro il Kuwait, in azione le difese aeree
Il Kuwait è stato nuovamente preso di mira da "missili e droni ostili". Lo ha annunciato l'esercito dell'emirato. "Le difese aeree kuwaitiane stanno attualmente respingendo gli attacchi condotti da missili e droni ostili", ha scritto lo Stato Maggiore kuwaitiano su X, specificando che "le esplosioni udite sono il risultato dell'intercettazione di attacchi ostili da parte dei sistemi di difesa aerea".
Missili e droni dall'Iran, gli Emirati Arabi Uniti rispondono all'attacco
Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha fatto sapere che il proprio sistema di difesa aerea sta rispondendo a missili e droni lanciati dall'Iran. Teheran ha intensificato gli attacchi nel Golfo a un mese dall'inizio della guerra. "I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti stanno contrastando le minacce di missili e droni", ha scritto il Ministero su X, aggiungendo che "i rumori uditi in tutto il Paese sono il risultato di operazioni di contrasto in corso".