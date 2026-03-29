Guerra Iran, colloqui in Pakistan fra Egitto, Arabia Saudita e Turchia

Intanto il New York Times ricorda gli interessi del Pakistan nel mezzo della crisi nella regione, a partire dall'energia, come Islamabad abbia intensificato in questi giorni il lavoro diplomatico, la "shuttle diplomacy", e come i leader pakistani - "vicini sia a Donald Trump che a Pezehskian" - abbiano passato messaggi tra i due Paesi. Il Pakistan dipende dal Golfo per le importazioni di petrolio e gas. E Islamabad, che con l'Iran - patria dello sciismo - condivide un confine di circa 900 chilometri, teme tra l'altro che il caos arrivi fino al Baluchistan, nel sudovest del Pakistan, dove le forze governative continuano la battaglia contro gli insorti. Con l'Arabia Saudita, eterna rivale dell'Iran nell'area, culla dell'Islam sunnita, Islamabad ha dallo scorso settembre un patto di difesa. E il governo di Islamabad deve destreggiarsi, sintetizza il Nyt, tra le diverse priorità fra i partner in Medio Oriente, monarchia del Golfo davanti a tutti. "Sostenendo la de-escalation e facendo da tramite, il Pakistan ha indicato di non voler essere trascinato in un conflitto più ampio", ha commentato Farhan Hanif Siddiqi, docente di relazioni internazionali all'Institute of Business Administration di Karachi citato dal Nyt. E punta tutto sui colloqui.