Guerra Ucraina, nuovi colloqui Kiev-Mosca-Usa. Zelensky: nessun accordo senza noi. LIVE
Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito che l’Ucraina non sosterrà alcun accordo senza essere coinvolta nei negoziati, sottolineando l’importanza della partecipazione diretta del Paese nelle decisioni sul suo futuro. Tutto questo mentre la Russia ha lanciato un nuovo massiccio attacco su vaste aree dell’Ucraina. Le incursioni hanno colpito regioni in tutto il Paese e causato numerosi black out
Ucraina: difesa aerea russa abbatte 22 droni di Kiev
Nella notte le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 22 droni ucraini. Lo riferisce l'agenzia Tass. "Nella notte scorsa, i sistemi di allerta della difesa aerea hanno intercettato e distrutto 22 droni ucraini ad ala fissa: 11 nella regione di Bryansk, sei nel Mar Nero, quattro nella regione di Kaluga e uno nella regione di Kursk", ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, citato dall'agenzia.
Media: Trump coinvolge i leader militari negli sforzi diplomatici su Iran e Ucraina
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe compiuto un passo non convenzionale per la diplomazia americana coinvolgendo i comandanti militari nei colloqui sulla guerra tra Iran e Russia. Secondo Ukrinform, che cita ABC News, il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, il generale Brad Cooper, ha preso parte ai colloqui tra Stati Uniti e Iran, in Oman sul programma nucleare. Il Segretario dell'Esercito degli Stati Uniti, Dan Driscoll, ha partecipato ai colloqui sulla guerra in Ucraina e ha mantenuto i contatti con i funzionari ucraini tra un incontro e l'altro. Entrambi i percorsi diplomatici sono coordinati dall'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e dal genero di Trump, Jared Kushner. Secondo gli esperti, il coinvolgimento dei militari rompe con i tradizionali approcci diplomatici statunitensi e dimostra anche la disponibilità dell'amministrazione a considerare opzioni più dure. Il 4 e 5 febbraio si è svolto ad Abu Dhabi un secondo round di colloqui trilaterali che ha coinvolto delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia. A seguito dei colloqui, il capo della delegazione ucraina, il segretario del consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Rustem Umerov, ha dichiarato che nell'arco di due giorni le delegazioni hanno discusso in dettaglio questioni irrisolte, tra cui le modalità per l'attuazione del cessate il fuoco e il monitoraggio della cessazione delle ostilità.
Russia, 'missili ucraini a Belgorod e Bryansk, 4 civili feriti'
Missili ucraini hanno colpito le regioni russe di Belgorod e Bryansk, ferendo in totale quattro civili: lo sostengono i governatori di questi due territori, citati dall'agenzia di stampa statale russa Tass. Nell'area di Belgorod, un "massiccio attacco" con dieci missili stamattina avrebbe provocato il ferimento di due persone e danni a due palazzi, 12 abitazioni, 38 auto e altre due strutture, stando al governatore Vyacheslav Gladkov. Secondo il governatore locale Alexander Bogomaz, la regione di Bryansk sarebbe stata attaccata con alcuni missili a lungo raggio Neptune e razzi Himars Mlrs: in questo caso, le autorità locali affermano che due persone sono rimaste ferite e che si registrano black-out in sette quartieri.
Kiev, 'pompiere muore spegnendo incendio provocato da raid russo'
Le autorità ucraine affermano che un vigile del fuoco è morto e un altro è rimasto ferito a causa di "un improvviso crollo strutturale" durante lo spegnimento di un incendio "in dei magazzini" provocato da un raid delle truppe russe a Yahotyn, vicino a Kiev: lo riporta l'agenzia di stampa ucraina Ukrinform citando la protezione civile.
Ucraina, attacco russo su Kherson ferite tre donne
Tre donne sono rimaste ferite, nel distretto di Korabelnyi a Kherson, in seguito ad un bombardamento russo. L'Amministrazione Militare Regionale di Kherson lo ha dichiarato su Telegram, riporta Ukrinform. "Verso le 23:10, i russi hanno bombardato il distretto di Korabelnyi a Kherson con sistemi di lancio multipli. A seguito dell'attacco, tre donne sono rimaste ferite", si legge nel comunicato. Due delle vittime, di 86 e 44 anni, sono state trasportate in ospedale. Un'altra residente di Kherson, di 76 anni, ha ricevuto assistenza medica sul posto. Come riportato in precedenza da Ukrinform, nove persone sono rimaste ferite a Kherson durante il giorno a causa dei bombardamenti russi.
Le difese aeree russe hanno abbattuto 22 droni ucraini
