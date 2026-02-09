Guerra Ucraina Russia, attacco con droni fa tre morti tra cui un bambino di 10 anni. LIVE
Il bombardamento della città portuale meridionale ha ucciso un uomo di 35 anni e ne ha ferite altre due, secondo Sergiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città. Più a nord, nella regione di Kharkiv, i servizi di emergenza statali hanno dichiarato di aver recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni dopo un attacco con un drone
in evidenza
Tre persone sono state uccise, tra cui un bambino di 10 anni, negli attacchi notturni della Russia contro l'Ucraina.In città sono stati registrati danni alle infrastrutture residenziali e scoppiati incendi. Oleh Kiper, capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Odessa, lo ha annunciato su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. Il governatore ha riferito che un attacco di droni russi sulla città di Odessa ha causato danni alle "infrastrutture residenziali", aggiungendo che sono stati osservati incendi in città. Mosca annuncia l'arresto dell'attentatore del generale Alexkseyev, ferito in un agguato nei giorni scorsi. Fermato a Dubai e già estradato Korba Lyubomir, di nazionalità russa: 'Era al soldo degli 007 di Kiev', l'accusa.
Gli approfondimenti:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Attacco russo su Odessa, un morto e due feriti
Attacco russo con droni nella notte sulla città di Odessa. Una persona è stata uccisa, due ferite. Lo riporta Ukrainska Pravda citando Serhii Lysak , capo dell'amministrazione militare della città di Odessa, Oleh Kiper , capo dell'amministrazione militare dell'oblast di Odessa, l'Aeronautica militare ucraina, organi di stampa locali e canali Telegram L'aeronautica militare ha segnalato che droni russi si stavano spostando sul Mar Nero verso Odessa poco dopo mezzanotte. Kiper e Lysak hanno esortato i residenti di Odessa e del distretto di Odessa a rimanere nei rifugi. I primi resoconti hanno segnalato danni alle infrastrutture residenziali e diversi incendi. E' stato danneggiato anche un gasdotto.
Scambio di prigionieri Ucraina-Russia: a che punto sono le trattative?
Lo scambio di 157 prigionieri per parte è il primo risultato concreto dei negoziati tra Ucraina e Russia, ma non sblocca una trattativa ferma su Donbass e garanzie di sicurezza. Kiev chiede tutele occidentali, Mosca resiste, e il nodo politico resta Putin.
Scambio di prigionieri Ucraina-Russia: a che punto sono le trattative?Vai al contenuto
Ucraina, Kiev: "Tre morti in attacchi notturni russi"
Gli attacchi notturni della Russia contro l'Ucraina hanno causato la morte di almeno tre persone. Lo hanno reso noto i servizi di emergenza e il sindaco e capo dell'amministrazione militare di Odessa Sergiy Lysak, aggiungendo che il bombardamento della città portuale meridionale ha causato la morte di un uomo di 35 anni e il ferimento altre due persone.
Più a nord, nella regione di Kharkiv, i servizi di emergenza statali hanno dichiarato di aver recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni dopo un attacco con un drone. "Altre tre persone sono rimaste ferite", ha aggiunto il servizio in un post su Telegram.
Ucraina, attacco con droni, 3 morti tra cui bambino di 10 anni
Tre persone sono state uccise, tra cui un bambino di 10 anni, negli attacchi notturni della Russia contro l'Ucraina. E' quanto dichiarano i servizi di emergenza e un sindaco. Il bombardamento della città portuale meridionale di Odessa ha ucciso un uomo di 35 anni e ne ha ferite altre due, secondo Sergiy Lysak, capo dell'amministrazione militare della città. Più a nord, nella regione di Kharkiv, i servizi di emergenza statali hanno dichiarato di aver recuperato i corpi di una donna e di un bambino di 10 anni dopo un attacco con un drone. "Altre tre persone sono rimaste ferite", ha aggiunto il servizio in un post su Telegram.
Ucraina, un morto a Odessa durante un attacco con droni
Una persona è rimasta uccisa in un attacco con droni russi su Odessa. In città sono stati registrati danni alle infrastrutture residenziali e scoppiati incendi. Oleh Kiper, capo dell'Amministrazione Militare Regionale di Odessa, lo ha annunciato su Telegram, secondo quanto riportato da Ukrinform. "Il nemico ha effettuato un massiccio attacco alla regione di Odessa con droni d'attacco. Nella città di Odessa, i rapporti preliminari indicano che le infrastrutture residenziali sono state danneggiate e sono scoppiati incendi", ha scritto. Serhii Lysak, capo dell'Amministrazione Militare della Città di Odessa, ha specificato che l'attacco ha causato un incendio sul tetto di un grattacielo, ha danneggiato un gasdotto e ha incendiato autovetture e un edificio non residenziale. "Tutti i servizi di emergenza e comunali stanno lavorando sul posto", ha scritto. In seguito, Lysak ha riferito: "Purtroppo, è emerso che una persona è morta a seguito dell'attacco nemico a Odessa".
Ucraina, droni russi su Odessa. "Colpite infrastrutture residenziali"
Il governatore dell'Oblast di Odessa, Oleh Kiper, ha riferito che un attacco di droni russi sulla città di Odessa ha causato danni alle "infrastrutture residenziali", aggiungendo che sono stati osservati incendi in città, secondo quanto riportato da The Kyiv Indipendent.