Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che i documenti sulle garanzie di sicurezza da parte dell'Occidente in caso di un cessate il fuoco con la Russia "sono pronti". "La pace è necessaria, garanzie di sicurezza affidabili sono l'unica vera base affinche' la pace esista e affinche' i russi non violino gli accordi con questo o quel colpo, con una o l'altra delle loro operazioni ibride", ha dichiarato Zelensky nel suo messaggio serale. "Ora non c'e' piu' nessun Paese in Europa che non sappia ancora cosa sia l'interferenza russa e cosa possano essere le operazioni di destabilizzazione russe", prosegue il messaggio, facendo riferimento anche ai prossimi appuntamenti internazionali che vedranno al tavolo l'Ucraina come la Conferenza di Monaco sulla sicurezza. "La protezione da questo e la garanzia della sicurezza devono essere tangibili e preparare le basi per una pace duratura. I documenti sulle garanzie sono pronti", ha detto.