Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e il referendum il 24 febbraio. L’indiscrezione rilanciata dal Financial Times, citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione, potrebbe significare l’avvicinarsi di una svolta nel conflitto russo-ucraino. L'amministrazione Trump ha fatto pressione sul leader ucraino affinché tenga entrambe le votazioni entro il 15 maggio, pena il rischio di perdere le garanzie di sicurezza

Reuters aveva riferito la scorsa settimana che, nell'ambito di un quadro discusso dai negoziatori statunitensi e ucraini, qualsiasi accordo di pace sarebbe stato sottoposto a referendum dagli elettori ucraini, che avrebbero votato simultaneamente alle elezioni nazionali, aggiungendo che i funzionari avevano discusso la possibilità che le elezioni nazionali e il referendum potessero svolgersi a maggio. Stando dunque alle ultime indiscrezioni, l'Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni presidenziali insieme a un referendum su un possibile accordo di pace con la Russia.

Intanto gli attacchi non si fermano: nella notte 3 bambini e un adulto sono stati uccisi in un raid russo sulla regione ucraina di Kharkiv. La diplomazia europea continua a lavorare, oggi a Bruxelles è attesa la riunione dei ministri Ue della Difesa.

La partita si gioca anche sul fronte della politica interna italiana: oggi si vota il Dl Ucraina, il governo pone la fiducia sul piano di invio per le armi a Kiev ed è scontro Vannacci-Salvini.

