Trump preme sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky che sarebbe pronto ad annunciare il piano per le elezioni presidenziali e il referendum sulla pace con la Russia. Ad aver rilanciato l'indiscrezione è il Financial Times: secondo il quotidiano britannico le votazioni dovrebbero avvenire entro il 15 maggio. Intanto gli attacchi non si fermano: nella notte 3 bambini e un adulto sono stati uccisi in un raid russo sulla regione ucraina di Kharkiv. Oggi a Bruxelles è attesa la riunione dei ministri Ue della Difesa.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e il referendum il 24 febbraio. L’indiscrezione rilanciata dal Financial Times, citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione, potrebbe significare l’avvicinarsi di una svolta nel conflitto russo-ucraino. L'amministrazione Trump ha fatto pressione sul leader ucraino affinché tenga entrambe le votazioni entro il 15 maggio, pena il rischio di perdere le garanzie di sicurezza
Reuters aveva riferito la scorsa settimana che, nell'ambito di un quadro discusso dai negoziatori statunitensi e ucraini, qualsiasi accordo di pace sarebbe stato sottoposto a referendum dagli elettori ucraini, che avrebbero votato simultaneamente alle elezioni nazionali, aggiungendo che i funzionari avevano discusso la possibilità che le elezioni nazionali e il referendum potessero svolgersi a maggio. Stando dunque alle ultime indiscrezioni, l'Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni presidenziali insieme a un referendum su un possibile accordo di pace con la Russia.
Intanto gli attacchi non si fermano: nella notte 3 bambini e un adulto sono stati uccisi in un raid russo sulla regione ucraina di Kharkiv. La diplomazia europea continua a lavorare, oggi a Bruxelles è attesa la riunione dei ministri Ue della Difesa.
La partita si gioca anche sul fronte della politica interna italiana: oggi si vota il Dl Ucraina, il governo pone la fiducia sul piano di invio per le armi a Kiev ed è scontro Vannacci-Salvini.
Ufficio Zelensky replica a Ft: senza sicurezza non ci saranno annunci
L'ufficio del presidente ucraino ha risposto all'articolo del Financial Times secondo cui Zelensky intende annunciare il 24 febbraio lo svolgimento di elezioni e di un referendum. "Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci (sulle elezioni)", ha brevemente dichiarato l'ufficio citato da Rbc Ucraina.
Funzionari ucraini: "Roadmap dopo pressioni Usa affinché il voto si tenga entro il 15 maggio"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intende annunciare il piano per le elezioni presidenziali e un referendum il 24 febbraio, quarto anniversario dell'invasione. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei coinvolti nella pianificazione e altre fonti informate sulla questione. Secondo quanto riferito, l'Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni insieme al referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia dopo che l'amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa.
108 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe
I sistemi di difesa aerea hanno abbattuto 108 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte, ha riferito stamattina il Ministero della Difesa di Mosca citato dall'agenzia di stampa russa Tass. Sono stati "intercettati e distrutti" in particolare 49 droni sul territorio della regione di Volgograd e 29 sul quello del Rostov", viene spiegato in un comunicato.
L'Ucraina ha iniziato a pianificare le elezioni presidenziali insieme a un referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia, dopo che l'amministrazione Trump ha fatto pressioni su Kiev affinché tenesse entrambe le votazioni entro il 15 maggio, altrimenti avrebbe rischiato di perdere le garanzie di sicurezza proposte dagli Stati Uniti.
Dl Ucraina, il governo italiano pone la fiducia
Il governo pone la fiducia sul decreto per le armi a Kiev, ed è scontro Vannacci-Salvini. La decisione si ricollega direttamente alla scissione dei vannacciani dalla Lega e, come spiega in Aula il ministro Guido Crosetto, ha l'obiettivo di fare chiarezza su chi è fuori e chi è dentro la maggioranza.
Ucraina, 3 bambini e un adulto uccisi in un raid russo nel Kharkiv
Un attacco aereo russo nella regione ucraina orientale di Kharkiv ha ucciso tre bambini e un adulto, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale Oleg Synegubov. "Due bambini di un anno e una bambina di due sono morti" nel raid che ha colpito un'abitazione nella città di Bogodukhiv vicino al confine russo, ha specificato Synegubov. Anche un uomo di 34 anni che era con i bambini è rimasto ucciso, ha aggiunto la fonte senza specificare se fosse il loro padre. Lunedì una donna e un bambino di 10 anni sono stati uccisi in un attacco aereo sulla stessa città. Mosca conduce raid aerei quotidiani sull'Ucraina, uccidendo regolarmente civili. Secondo un rapporto della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina (Hrmmu) pubblicato all'inizio di gennaio, quasi 15.000 civili ucraini sono stati uccisi e 40.600 feriti dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio 2022. Il rapporto afferma che il 2025 è stato l'anno più mortale dopo il 2022, con oltre 2.500 civili uccisi.