Guerra Ucraina Russia, ok della Camera agli aiuti. Zelensky: "Nuovi negoziati in Usa. LIVE
Il presidente ucraino potrebbe annunciare un piano per elezioni presidenziali e referendum su un eventuale accordo di pace il 24 febbraio, scrive il Financial Times. Kiev però frena: "Prima la sicurezza". Il decreto per gli aiuti a Kiev, ok della Camera. I parlamentari di Vannacci votano la fiducia, ma si oppongono al testo. Contrari alla proroga cinquestelle e Verdi-Sinistra
in evidenza
Zelensky potrebbe annunciare un piano per elezioni presidenziali e referendum su un eventuale accordo di pace il 24 febbraio, scrive il Financial Times. Kiev però frena: "Prima la sicurezza". Il decreto per gli aiuti a Kiev, ok della Camera. I parlamentari di Vannacci votano la fiducia, ma si oppongono al testo. Contrari alla proroga cinquestelle e Verdi-Sinistra.
Per approfondire:
- Cosa prevede il piano Usa-Russia per la pace
- Cosa sappiamo dell'operazione "Sentilla dell'Est" della Nato"
- Tomahawk, come funzionano i missili che potrebbero cambiare la guerra in Ucraina
- Da Bucha a Kramatorsk, fino all'ospedale pediatrico di Kiev: le peggiori stragi di civili
- Armi nucleari tattiche: cosa sono, le differenze con le strategiche, gli effetti
Per ricevere le notizie di Sky TG24:
- Il canale Whatsapp di Sky TG24 (clicca qui)
- Le notizie audio con i titoli del tg (clicca qui)
Russia: incendio in sito militare dopo un attacco missilistico
Un attacco missilistico ha innescato un incendio nella notte presso un'installazione militare nella Russia meridionale, costringendo le autorita' a evacuare i residenti di un villaggio vicino. "Unita' di difesa aerea del Ministero della Difesa russo hanno respinto un attacco missilistico mirato alla regione di Volgograd", ha dichiarato Andrei Bocharov su Telegram. "Un incendio e' scoppiato dopo che dei detriti sono caduti sul terreno di un sito del Ministero della Difesa vicino al villaggio di Kotluban", ha aggiunto. Ha spiegato, inoltre, che non ci sono state vittime civili, ma che i residenti del villaggio saranno evacuati "per proteggere la popolazione civile dal rischio di detonazione durante lo spegnimento dell'incendio".
Mosca, sbloccheremo WhatsApp se rispetterà le leggi russe e sarà aperta al dialogo
Mosca afferma che WhatsApp verrà sbloccata in Russia se Meta rispetterà "le leggi russe" e dimostrerà "disponibilità al dialogo". "Si tratta di una questione di conformità alle leggi russe. Se Meta si conforma, avvierà un dialogo con le autorità russe e poi ci sarà l'opportunità di raggiungere un accordo", ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov con l'agenzia di stampa Tass. Se l'azienda Usa continuerà a ignorare le richieste della Russia non ci sarà alcuna possibilità di ripristino del servizio, ha sottolineato Mosca. "Se continuerà ad aggrapparsi alla sua posizione intransigente e a dimostrare la sua assoluta riluttanza a rispettare le leggi russe, allora non ci saranno possibilità", ha spiegato Peskov. L'autorità di controllo delle telecomunicazioni russa ha confermato alla Tass di aver adottato misure per rallentare WhatsApp a causa delle violazioni delle leggi russe. Sostiene che il servizio di messaggistica venga utilizzato per organizzare e svolgere attività terroristiche nel Paese e che sia anche uno dei principali servizi utilizzati per frodare ed estorcere denaro ai cittadini.
Russia: WhatsApp denuncia tentativo blocco a favore app statale
L'applicazione di messaggistica WhatsApp ha reso noto attraverso il proprio profilo X che la Russia "ha tentato di bloccare completamente" l'app per spingere gli utenti verso un servizio concorrente controllato dallo Stato, con un potenziale impatto su 100 milioni di utenti. "Oggi il governo russo ha tentato di bloccare completamente WhatsApp nel tentativo di spingere le persone verso un'app di sorveglianza di proprieta' statale - ha scritto - cercare di isolare oltre 100 milioni di utenti da comunicazioni private e sicure e' un passo indietro e non puo' che portare a una minore sicurezza per i cittadini russi. Continuiamo a fare tutto il possibile per mantenere gli utenti connessi".
Mosca, 106 droni ucraini abbattuti stanotte sulle regioni russe
Le difese aeree hanno abbattuto stanotte 106 droni ucraini in diverse regioni russe, ha dichiarato il Ministero della Difesa di Mosca citato dall'agenzia di stampa russa Tass.