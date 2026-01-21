Offerte Sky
Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “A Davos se avremo armi necessarie per la difesa”. LIVE

live Mondo
©Getty

La Russia continua a bombardare le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. A seguito di questi attacchi aerei, "più di un milione" di residenti di Kiev sono rimasti senza elettricità", ha dichiarato Zelensky. L'inviato russo Kirill Dmitriev ha dichiarato di aver tenuto colloqui "costruttivi" con le controparti statunitensi sulla risoluzione della guerra in Ucraina a margine del Forum Economico Mondiale di Davos

“I missili di difesa aerea sono necessari ogni giorno. Le armi sono necessarie ogni giorno. Le attrezzature sono necessarie ogni giorno. Se il formato di Davos fornirà questi risultati concreti per l'Ucraina, l'Ucraina sarà rappresentata lì". Lo annuncia su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. La Russia continua a bombardare le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. A seguito di questi attacchi aerei, "più di un milione" di residenti di Kiev sono rimasti senza elettricità", ha dichiarato Zelensky. L'inviato russo Kirill Dmitriev ha dichiarato di aver tenuto colloqui "costruttivi" con le controparti statunitensi sulla risoluzione della guerra in Ucraina a margine del Forum Economico Mondiale di Davos. "Gli incontri sono costruttivi e sempre più persone si stanno rendendo conto che la posizione della Russia è corretta", ha detto Dmitriev ai giornalisti dopo aver incontrato l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del leader statunitense, Jared Kushner.

Dmitriev: "Colloqui costruttivi con Usa a Davos"

L'inviato russo Kirill Dmitriev ha dichiarato di aver tenuto colloqui "costruttivi" con le controparti statunitensi sulla risoluzione della guerra in Ucraina a margine del Forum Economico Mondiale di Davos. "Gli incontri sono costruttivi e sempre piu' persone si

stanno rendendo conto che la posizione della Russia e' corretta", ha detto Dmitriev ai giornalisti dopo aver incontrato l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del leader statunitense, Jared Kushner. 

Zelensky: "Saremo a Davos se avremo armi necessarie per la difesa"

"I missili di difesa aerea sono necessari ogni giorno. Le armi sono necessarie ogni giorno. Le attrezzature sono necessarie ogni giorno. Se il formato di Davos fornirà questi risultati concreti per l'Ucraina, l'Ucraina sarà rappresentata lì". Lo annuncia su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. 

