Gaza, Netanyahu: fine prima fase tregua vicina, ma decidiamo noi. LIVE

Si avvicina la fine della prima fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, firmato il 10 ottobre. "Ci stiamo avvicinando alla fine della prima fase", ha dichiarato il premier israeliano Netanyahu, ma "la nostra politica rimarrà ferma e indipendente. Decidiamo le azioni, decidiamo le risposte. Decidiamo noi cosa fare per garantire la sicurezza di Israele e quella dei soldati israeliani". La seconda fase dell'intesa prevede che Hamas ceda le armi, l'implementazione di un governo tecnocratico transitorio per la Striscia, l'arrivo di una forza internazionale di stabilizzazione e l'ipotetico ritiro di Israele, che ora controlla oltre il 50% di Gaza.

Intanto esponenti dell'amministrazione Trump stanno cercando di reclutare una forza multinazionale di circa 10mila soldati, sotto il comando di un generale statunitense, per stabilizzare Gaza nel dopoguerra.

Nel frattempo, l'emergenza maltempo mette a dura prova la popolazione. Le tende degli sfollati sulla costa sono stati spazzate via dal vento e dalle onde. E nella zone più interne la situazione è disastrosa, come sostenuto dall'Onu. La Difesa civile di Gaza, che opera sotto l'autorità di Hamas, ha riferito che il numero di persone morte a seguito dei danni procurati dalla tempesta Byron è salito ad almeno 16 nelle ultime 24 ore, compresi tre bambini. A rischio per le inondazioni ci sono oltre 800mila sfollati distribuiti in 761 campi.

