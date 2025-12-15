Offerte Sky
Gaza, Netanyahu: fine prima fase tregua vicina, ma decidiamo noi. LIVE

live Mondo

L'accordo di cessate il fuoco a Gaza è stato firmato il 10 ottobre. "Decidiamo noi cosa fare per garantire la sicurezza di Israele e quella dei soldati israeliani", ha detto il premier israeliano. La seconda fase dell'intesa prevede che Hamas ceda le armi, un governo tecnocratico transitorio per la Striscia, l'arrivo di una forza internazionale di stabilizzazione e l'ipotetico ritiro di Israele, che ora controlla oltre il 50% di Gaza. Allo studio un piano Usa per reclutare una forza multinazionale di 10mila soldati

Si avvicina la fine della  prima fase dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza, firmato il 10  ottobre. "Ci stiamo avvicinando alla fine della prima fase", ha  dichiarato il premier israeliano Netanyahu, ma "la nostra politica  rimarrà ferma e indipendente. Decidiamo le azioni, decidiamo le  risposte. Decidiamo noi cosa fare per garantire la sicurezza di Israele e  quella dei soldati israeliani". La seconda fase dell'intesa prevede che  Hamas ceda le armi, l'implementazione di un governo tecnocratico  transitorio per la Striscia, l'arrivo di una forza internazionale di  stabilizzazione e l'ipotetico ritiro di Israele, che ora controlla oltre  il 50% di Gaza.

Intanto esponenti dell'amministrazione Trump stanno cercando di  reclutare una forza multinazionale di circa 10mila soldati, sotto il  comando di un generale statunitense, per stabilizzare Gaza nel  dopoguerra.

Nel frattempo, l'emergenza maltempo mette a dura prova la  popolazione. Le tende degli sfollati sulla costa sono stati spazzate via  dal vento e dalle onde. E nella zone più interne la situazione è  disastrosa, come sostenuto dall'Onu. La Difesa civile di Gaza, che opera  sotto l'autorità di Hamas, ha riferito che il numero di persone morte a  seguito dei danni procurati dalla tempesta Byron è salito ad almeno 16  nelle ultime 24 ore, compresi tre bambini. A rischio per le inondazioni  ci sono oltre 800mila sfollati distribuiti in 761 campi.

