Pace Gaza, Hamas garantisce rilascio ostaggi per domani mattina. LIVE

Pace Gaza, Hamas garantisce rilascio ostaggi domani mattina. Via libera aiuti Onu. LIVE

Iniziato il conto alla rovescia per il rilascio da parte di Hamas dei 20 ostaggi vivi, tenuti a Gaza da 735 giorni. In cambio, Israele rilascerà circa 2mila detenuti palestinesi. L'Idf ha iniziato a trasferirli, come dichiara la tv pubblica israeliana Kan. Intanto, truppe statunitensi sono arrivate Israele per "contribuire a supervisionare il cessate il fuoco a Gaza", scrive Abc News citando due funzionari

Il rilascio dei 48 ostaggi detenuti dai militanti palestinesi a Gaza inizierà lunedì mattina. Lo ha detto un funzionario di Hamas in un'intervista alla Afp. "In base all'accordo firmato, lo scambio di prigionieri inizierà lunedì mattina come concordato e non ci sono nuovi sviluppi al riguardo", ha dichiarato l'alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan. Gli Stati Uniti hanno invitato l'Iran al vertice su Gaza che si terrà lunedì a Sharm El-Sheikh. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali la lista degli invitati include anche la Spagna, il Giappone, l'Azerbaijan, l'Armenia, l'Ungheria, l'India, El Salvador, Cipro, Grecia, Bahrain, Kuwait e Canada. Israele non parteciperà.

La prima fase dell’accordo su Gaza procede senza ostacoli e potrebbe accelerare. Israele prepara lo scambio di 250 prigionieri palestinesi con 48 ostaggi di Hamas, la cui liberazione è attesa tra domenica e lunedì, in coincidenza con l’arrivo di Trump per la firma dell’intesa in Egitto. Sono arrivati 200 militari Usa per monitorare la tregua, mentre l’Onu riprende l’invio di aiuti e 500.000 sfollati rientrano tra le macerie. Hamas però respinge il disarmo previsto nella seconda fase. Intanto prosegue il recupero dei corpi a Gaza: 150 trovati, 9.500 dispersi.

Idf, 'eliminato terrorista di Hezbollah nel sud del Libano'

Nella zona di Qalaouiyah, nel sud del Libano, l'Idf ha colpito ed eliminato un terrorista dell'organizzazione terroristica Hezbollah che aveva preso parte ai tentativi di ricostruire le infrastrutture militari di Hezbollah nel sud del Libano. Lo rendono noto su Telegram le forze armate israeliane. Inoltre, l'Idf ha colpito un veicolo da ingegneria utilizzato per ricostruire le infrastrutture militari di Hezbollah nella zona di Blida, nel sud del Libano. "L'organizzazione terroristica Hezbollah continua i suoi sforzi per ricostruire le infrastrutture terroristiche in tutto il Libano, sfruttando cinicamente la popolazione libanese come scudo umano - si legge - Le attività terroristiche e i tentativi di ricostruire le infrastrutture militari costituiscono una violazione degli accordi tra Israele e Libano".

Guterres parteciperà al vertice di pace per Gaza in Egitto

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres "si recherà in Egitto per partecipare lunedì al Summit per la Pace di Sharm El-Sheikh", ha dichiarato l'ufficio del suo portavoce, aggiungendo che Guterres tornerà presso la sede delle Nazioni Unite mercoledì.

