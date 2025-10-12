Pace Gaza, Hamas garantisce rilascio ostaggi per domani mattina. LIVE

Il rilascio dei 48 ostaggi detenuti dai militanti palestinesi a Gaza inizierà lunedì mattina. Lo ha detto un funzionario di Hamas in un'intervista alla Afp. "In base all'accordo firmato, lo scambio di prigionieri inizierà lunedì mattina come concordato e non ci sono nuovi sviluppi al riguardo", ha dichiarato l'alto funzionario di Hamas, Osama Hamdan. Gli Stati Uniti hanno invitato l'Iran al vertice su Gaza che si terrà lunedì a Sharm El-Sheikh. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali la lista degli invitati include anche la Spagna, il Giappone, l'Azerbaijan, l'Armenia, l'Ungheria, l'India, El Salvador, Cipro, Grecia, Bahrain, Kuwait e Canada. Israele non parteciperà.

La prima fase dell’accordo su Gaza procede senza ostacoli e potrebbe accelerare. Israele prepara lo scambio di 250 prigionieri palestinesi con 48 ostaggi di Hamas, la cui liberazione è attesa tra domenica e lunedì, in coincidenza con l’arrivo di Trump per la firma dell’intesa in Egitto. Sono arrivati 200 militari Usa per monitorare la tregua, mentre l’Onu riprende l’invio di aiuti e 500.000 sfollati rientrano tra le macerie. Hamas però respinge il disarmo previsto nella seconda fase. Intanto prosegue il recupero dei corpi a Gaza: 150 trovati, 9.500 dispersi.

