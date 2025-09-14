Guerra Israele, Rubio oggi a Gerusalemme. Si discuterà anche di Cisgiordania. LIVE
Il segretario di Stato Usa Marco Rubio è in Israele dove sosterà insieme al premier israeliano Benyamin Netanyahu davanti al muro del pianto di Gerusalemme. Scopo della visita, secondo Axios, sarebbe valutare la possibilità di un'annessione israeliana di parti della Cisgiordania occupata in risposta all'annunciato riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di numerosi Paesi occidentali entro la fine del mese, all'assemblea generale dell'Onu. Prosegue l'offensiva israeliana a Gaza City, ormai città fantasma
in evidenza
Gli approfondimenti:
Scontro con palestinesi in Grecia, un israeliano ferito
Un uomo israeliano è rimasto ferito in Grecia durante quello che i media locali hanno descritto come uno "scontro" con un gruppo di uomini palestinesi ad Atene. I media greci riferiscono che l'incidente e' avvenuto ieri pomeriggio in Piazza Syntagma, vicino al monumento al milite ignoto. Secondo CNN Grecia, l'incidente ha coinvolto due israeliani - una donna di 30 anni e un uomo di 29 anni - e tre uomini palestinesi di 27, 26 e 25 anni. La stessa fonte ha affermato che sei pali di plastica, due dei quali con bandiere, sono stati confiscati ai palestinesi. L'uomo israeliano è stato l'unico ferito. Secondo i media, i cinque coinvolti nell'incidente sono stati portati in una stazione di polizia, ma al momento non è chiaro se siano stati effettuati arresti.
Rubio: se si vuole la pace "Hamas non può esistere"
Mentre è in viaggio verso Gerusalemme, il segretario di Stato americano Marco Rubio ha spiegato di cosa si occuperà una volta atterrato nello Stato ebraico. "Mi concentrerò sull'assicurare il ritorno degli ostaggi, trovando modi per garantire che gli aiuti umanitari raggiungano i civili a Gaza e affrontando la minaccia posta da Hamas", ha scritto su X Rubio, aggiungendo che "se l'obiettivo è la pace nella regione, Hamas non potrà continuare a esistere".
'Rubio da Netanyahu per discutere annessione Cisgiordania'
Il segretario di Stato Usa Marco Rubio dovrebbe discutere, nel suo viaggio in Israele, della possibilità di un'annessione israeliana di parti della Cisgiordania occupata in risposta all'annunciato riconoscimento dello Stato di Palestina da parte di numerosi Paesi occidentali entro la fine del mese, all'assemblea generale dell'Onu. Lo riferisce Axios citando funzionari israeliani e statunitensi. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, secondo un funzionario israeliano, vuole capire nel suo incontro con Rubio se Trump sosterrebbe l'annessione nonostante il rischio di un collasso degli Accordi di Abramo già minacciato dagli Emirati.
La maggior parte della comunità internazionale considera la Cisgiordania un territorio occupato e riterrebbe qualsiasi annessione israeliana illegale e provocatoria. Gli Emirati Arabi Uniti hanno avvertito l'amministrazione Trump e il governo israeliano che l'annessione della Cisgiordania danneggerebbe in modo significativo il trattato di pace tra Abu Dhabi e Israele e i più ampi Accordi di Abramo, compromettendo le speranze del presidente Usa di ampliarli. Due funzionari israeliani hanno detto ad Axios che Rubio, in riunioni private, ha fatto intendere di non opporsi ad annessioni in Cisgiordania e che l'amministrazione Trump non si metterebbe di traverso. Le affermazioni israeliane hanno destato allarme all'interno dell'amministrazione Trump, soprattutto perché non esisteva una posizione chiara degli Stati Uniti sul tema e si aveva l'impressione che il governo israeliano stesse cercando di mettere all'angolo Washington, ha detto un funzionario statunitense.