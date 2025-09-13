Global Sumud Flotilla, partite da Augusta le barche per Gaza

È partita da un porticciolo di Augusta, nel Siracusano, la prima barca a vela della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria in soccorso alle popolazioni di Gaza. Le 18 barche che compongono il gruppo stanno salpando dalla Sicilia per dirigersi verso Gaza. In mare si ricongiungeranno con le 10 barche che si trovano da giorni nel porto di Biserta in Tunisia e con le sei barche provenienti dalla Grecia per un totale di circa 600 persone. Le imbarcazioni sarebbero dovute partire dalla Sicilia lo scorso giovedì 4 settembre ma le condizioni del meteo e gli attentati subiti dalle due barche a vela ormeggiate in Tunisia hanno ritardato la missione.