Trump preme per accordo su tregua a Gaza, Israele rinvia decisione

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump preme per un accordo di tregua a Gaza entro una settimana, ma una riunione di gabinetto in Israele è terminata senza una decisione ed è stata aggiornata ad oggi. Intanto i raid si intensificano con un ultimo bilancio di 85 morti in 24 ore Una continua strage che stando ai dati forniti dal ministero della Salute di Hamas ha causato dal 7 ottobre del 2023 oltre 56.500 vittime. Hamas dice che Netanyahu pone 'condizioni impossibili' ma i suoi capi hanno accolto uno sforzo di mediazione offerto dall'intelligence turca finalizzato in primis alla fornitura di aiuti nel Paese devastato.

Su Sky TG24 Insider:

Nella testa di Trump: cosa può averlo spinto alla guerra con l’Iran (leggi l'articolo)

Trump attacca l’Iran, e ora cosa succede? I possibili scenari (leggi l'articolo)

Perché parte della diaspora iraniana supporta gli attacchi a Teheran (leggi l'articolo)

Gli altri approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: