Trump: “Iran vicino a bomba atomica. Niente proroga sui dazi"

“L'Iran erano vicino alla produzione della bomba atomica”. A dirlo, in un'intervista a Fox News, è stato il presidente statunitense Donald Trump, annunciando la possibilità di “revocare le sanzioni” a Teheran “se resterà pacifica e dimostrerà che non farà più danni”. Sul fronte dell'Iran, il tycoon ha poi ribadito che “onorerà i piloti” americani che hanno bombardato i siti nucleari iraniani. “Verranno alla Casa Bianca”, ha precisato Trump. Il presidente Usa ha poi affrontato anche la questione dei dazi, sottolineando che “non servirà prorogare la scadenza” sulle tariffe. “Potrei farlo ma non credo ci sia bisogno", ha detto, precisando che il suo team "sta inviando lettere" ai circa 200 Paesi colpiti dalle misure. "Abbiamo fatto un accordo sui dazi con la Cina e con la Gran Bretagna, stiamo lavorando ad intese con tutti gli altri", ha aggiunto il tycoon.

Trump: "Il programma nucleare iraniano annientato come non mai"

Il programma nucleare iraniano è stato "annientato come nessuno aveva mai visto prima", ha detto il presidente ai microfoni di Fox News. "Ciò ha significato la fine delle loro ambizioni nucleari, almeno per un certo periodo", ha aggiunto Trump, una settimana dopo che gli aerei statunitensi hanno bombardato tre importanti impianti nucleari in Iran. "La bomba l'ha attraversato come se fosse burro, burro puro", ha detto riferendosi all'impianto sotterraneo di Fordow. "In quella stanza ci sono solo migliaia di tonnellate di roccia. L'intero posto è stato semplicemente distrutto", ha ribadito. Il presidente ha poi institito sul fatto che gli iraniani non abbiano spostato l'uranio altamente arricchito dal sito di Fordo prima dell'attacco. "Penso che all'inizio sia stato molto difficile. È molto pericoloso. È molto pesante, molto, molto pesante. È una cosa molto difficile da fare. Inoltre, non abbiamo dato molto preavviso perché non sapevano del nostro arrivo fino a quel momento". L'Iran era "a poche settimane" dal realizzare un'arma nucleare, ha affermato Trump. Teheran non ha intenzione di riavviare il suo programma nucleare, sostiene. "L'ultima cosa che vogliono fare ora è pensare al nucleare. Devono rimettersi in sesto e in forma. "Trump afferma che altri Paesi faranno la pace con Israele a seguito della campagna di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. "Abbiamo alcuni paesi davvero importanti in questo momento", ha precisato, "e penso che inizieremo a riempirli perché l'Iran era il problema principale".

Migranti, Trump promette “pass temporaneo” per lavoratori

Durante l'intervista a Fox News, il presidente americano ha parlato anche della questione migranti, annunciando che sta lavorando a un "lasciapassare temporaneo" per i lavoratori nelle aziende agricole e negli hotel al confine meridionale con gli Stati Uniti. Trump ha precisato che spetta all'agricoltore ottenere un lasciapassare temporaneo anche se è entrato negli Stati Uniti "in modo errato". "Ho a cuore i nostri agricoltori. Faremo qualcosa per loro e stiamo lavorando per ottenere un permesso temporaneo in cui paghino le tasse e gli agricoltori abbiano il controllo", ha affermato.

Trump contro la Fed: "Chiunque è meglio di Powell"

Il tycoon è tornato poi ad attaccare il capo della Federal Reserve, Jerome Powell, definendolo colpevole di non tagliare i tassi di interesse. "Chiunque è meglio di lui", ha detto il presidente sottolineando di avere già in mente un sostituto. Secondo i media il Trump sta valutando l'ex governatore della Fed Kevin Warsh e il direttore del Consiglio economico nazionale Kevin Hassett. Tra i candidati ci sarebbe il segretario al Tesoro Scott Bessent, l'ex presidente della Banca mondiale David Malpass e Christopher Waller.