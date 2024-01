Ucraina Russia, Pelosi evoca legami tra pro Palestina e Putin. LIVE

Un calo degli aiuti statunitensi a Kiev reppresenterebbe un messaggio negativo e se questo sostegno venisse meno, la Germania potrebbe acquisire il ruolo di guida nella coalizione che sostiene l'Ucraina. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj in un momento in cui il presidente Joe Biden si trova a fare i conti con lo stop dei repubblicano allo stanziamento di ulteriori fondi. Zelenskyj ha esortato la Germania a usare il suo peso economico per convincere i partner dell'Ue a dare di più a Kiev nella sua lotta contro la Russia. "La passività da parte degli Stati Uniti o la mancanza di sostegno sarebbe un brutto segnale", ha detto all'emittente nazionale tedesca ARD, "la Germania puo' riuscire a consolidare l'UE", ha aggiunto, rispondendo alla domanda se spera che Berlino assuma un ruolo più importante nel caso in cui venisse meno l'aiuto degli Stati Uniti.