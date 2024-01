Russia, giornalista Evan Gershkovich resta in carcere fino al 30 marzo

Mondo

Questa tipologia di velivolo è rimasta coinvolta in numerosi incidenti, in 50 anni ben 13 mezzi sarebbero andati distrutti. Nel 1996 uno fra i più catastrofici: persero la vita 396 persone. Utilizzato come aereo cargo per merci che richiedono l'utilizzo di una rampa di carico, è stato progettato fra gli anni ‘60 e ‘70