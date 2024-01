Ucraina, esplosioni in regione Kiev. Mosca: abbattuti 21 droni. LIVE

Sostenere l'Ucraina "è un investimento per la nostra sicurezza" e fornire Kiev di armi è "la via verso la pace". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a Washington dove ha incontrato il segretario di Stato Antony Blinken e il Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "Il presidente Putin" - ha ricordato Stoltenberg - ha iniziato questa guerra quasi due anni fa e potrebbe finirla oggi se smettesse di attaccare un vicino". Certo, ha proseguito, "la guerra potrebbe anche finire se l'Ucraina smettesse di difendersi, ma ciò non significherebbe la pace: significherebbe l'occupazione russa, e l'occupazione non è pace".