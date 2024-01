Aereo militare russo precipita vicino confine ucraino: cosa sappiamo

Un aereo da trasporto militare russo Il-76, che aveva a bordo 65 soldati ucraini per uno scambio di prigionieri di guerra, è stato abbattuto "con un missile antiaereo lanciato da Nord-Est" dalle forze armate ucraine sul territorio della Federazione. Questa è la versione fornita da Mosca dell'incidente avvenuto questa mattina, che ha visto l'aereo precipitare nel villaggio di Korochansky, nella regione meridionale di Belgorod, a circa 50 chilometri dal confine. Secondo alcune fonti ucraine, invece, il velivolo trasportava missili S-300 ( GUERRA RUSSIA-UCRAINA, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

Un altro aereo con 80 persone a bordo è riuscito a invertire la rotta



Il ministero della Difesa di Mosca ha riferito che a bordo viaggiavano 74 persone, di cui 65 prigionieri di guerra. Ad abbatterlo, ha denunciato il dicastero, un missile antiaereo ucraino lanciato da Nord-Est, in quello che ha definito "un attacco terroristico da parte del regime di Kiev". Il ministero degli Esteri ha parlato di "atto di folle barbarie" da parte dell'Ucraina. "Non ci sono superstiti" ha fatto sapere il governatore locale. Secondo il capo della Commissione Difesa della Duma, Andrei Kartapolov, un secondo aereo cargo che trasportava un'altra ottantina di prigionieri ucraini è riuscito immediatamente a invertire la rotta. Prima dello schianto, l'equipaggio dell'aereo è riuscito a segnalare un "impatto esterno", ha detto il senatore ed ex comandante in capo delle forze aerospaziali russe Viktor Bondyrev. Poco prima della notizia dello schianto, le agenzie russe avevano riportato che nella regione di Belogorod era scattato l'allarme antiaereo.