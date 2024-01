Pentagono: "I soldati ucraini stanno finendo le munizioni". LIVE

I soldati ucraini stanno finendo le munizioni e altre armi necessarie per combattere la Russia. Lo ha detto Celeste Wallander, responsabile degli affari di sicurezza internazionale del Pentagono, ricordando che da dicembre gli Stati Uniti non sono stati in grado di inviare armi a Kiev agli stessi livelli dei due anni precedenti visto lo stallo in Congresso sull'autorizzazione di nuovi fondi per l'Ucraina.

L'attaco russo di ieri mattina in Ucraina "ha fatto almeno 18 morti e 130 feriti". Ad affermarlo, nel corso del suo discorso serale, è il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky secondo quanto riferisce 'Ukrinform'.





Gli approfondimenti:

