Guerra in Ucraina, svelato nuovo sistema di difesa anti droni russi

Mykhailo Fedorov, ministro ucraino per l'innovazione, l'istruzione, la scienza e la tecnologia e vice premier, ha annunciato su Telegram l'introduzione di un nuovo strumento di difesa nella guerra contro la Russia ( LA DIRETTA ). Si tratta di un sistema elettronico denominato AD Counter FPV, che blocca le onde radio utilizzate dai droni russi FPV (First Person View).

Le caratteristiche

Il sistema è stato sviluppato dai membri del programma di ricerca governativo Brave1, lanciato ad aprile 2023 con l'obiettivo di accelerare lo sviluppo di tecnologie militari. l suo funzionamento consiste nel bloccare le comunicazioni radio tra i droni russi e i loro operatori in meno di un secondo. Si tratta di un dispositivo portatile, montato su un treppiede, del peso di pochi chili.

Le paole del ministro Fedorov

"Il sistema genera rumore bianco nella gamma di frequenze radio 850-940 MHz, facendo sì che i droni FPV perdano le comunicazioni con gli operatori e diventino così incontrollabili. La portata operativa del sistema è di oltre 250 metri se la distanza tra il drone e il suo operatore è di 3000 metri. Il sistema inizia a lavorare rapidamente dopo l'accensione, impiegando non più di 0,5 secondi per essere operativo", ha spiegato Fedorov in un post su Telegram. "Uno dei vantaggi di questo sistema è che è leggero e pesa solo 3 kg senza la sua batteria. Ha anche un treppiede, quindi è facile montarlo su un veicolo", ha sottolineato.