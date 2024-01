Guerra Ucraina Russia, news: missili su Kiev e Kharkiv: diversi feriti

La guerra in Ucraina è una lotta "tra il bene e il male: ha detto il primo ministro polacco Donald Tusk oggi in visita a Kiev dove ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Parlando nella capitale ucraina, il premier polacco ha dichiarato: "La lotta contro l'aggressore russo è la questione numero uno. In realtà sono a Kiev anche per il bene della sicurezza polacca. Questa non è solo una questione dell'Ucraina. È una questione di sicurezza per l'intero mondo libero, e per la Polonia in particolare, se non altro per via della geografia"