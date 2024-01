Nato, annunciato l'acquisto di munizioni per 1,2 miliardi di dollari

La Nato, attraverso il segretario generale Jens Stoltenberg e il direttore generale della Support and Procurement Agency Stacy Cummings, ha firmato un accordo per la produzione di munizioni di artiglieria, con il protocollo che prevede l'acquisto di centinaia di migliaia di proiettili da 155 millimetri per un valore di 1,2 miliardi di dollari. "Questo dimostra che le strutture della Nato di acquisto congiunto, ben oliate, danno risultati", ha detto Stoltenberg. "Dallo scorso luglio - continua il segretario - l'agenzia della Nato ha firmato contratti per 10 miliardi di dollari, aumentando così la sicurezza transatlantica. Oggi al Consiglio Atlantico discuteremo come aumentare ulteriormente la produzione", ha precisato Stoltenberg. "La guerra in Ucraina è diventata una battaglia di munizioni, l'aumento della produzione è cruciale per continuare ad aiutare Kiev ed è quello che stiamo facendo".