Guerra Ucraina, 11 feriti negli attacchi russi contro Kharkiv. LIVE

La Nato "continuerà a fornire all'Ucraina importante assistenza militare, economica e umanitaria, e molti alleati hanno delineato piani per fornire miliardi di euro di ulteriori capacità nel 2024". Lo si legge in una nota dell'Alleanza atlantica al termine del Consiglio Nato-Ucraina riunitosi oggi. I Paesi dell'Alleanza "hanno già consegnato una vasta gamma di sistemi di difesa aerea all'Ucraina e oggi hanno riaffermato il loro impegno a rafforzare ulteriormente le difese dell'Ucraina. Attraverso la Nato, gli alleati stanno acquistando fino a 1.000 missili di difesa aerea Patriot per ricostituire le proprie scorte mentre continuano a rafforzare le difese aeree dell'Ucraina. La Germania ha recentemente consegnato all'Ucraina sistemi di difesa aerea Patriot e Skynex e missili aggiuntivi per la difesa aerea IRIS-T, e il Regno Unito sta inviando circa 200 missili di difesa aerea all'Ucraina", continua la nota. "La Nato condanna fermamente gli attacchi missilistici e droni russi contro i civili ucraini, anche con armi provenienti dalla Corea del Nord e dall'Iran", ha dichiarato il segretario Jens Stoltenberg. "Per il secondo anno consecutivo Putin sta cercando di logorare l'Ucraina con attacchi di massa, ma non ci riuscirà. La campagna di crudeltà della Russia non fa altro che rafforzare la determinazione dell'Ucraina. Mentre Mosca intensifica gli attacchi contro le città e i civili ucraini, gli alleati della Nato stanno rafforzando le difese aeree dell'Ucraina. Continueremo a sostenere i coraggiosi ucraini mentre respingono la guerra di aggressione della Russia", ha concluso.