Guerra Ucraina Russia, stop della Casa Bianca ad aiuti a Kiev. LIVE

La Russia ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per venerdì in relazione agli attacchi USA-Regno Unito contro lo Yemen, ha dichiarato la Missione permanente russa presso le Nazioni Unite. La missione ha dichiarato all'agenzia di stampa russa Tass che la riunione è prevista per le 10:00 a New York (le 16 in Italia). Mercoledì scorso una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ha chiesto agli Houthi dello Yemen di porre immediatamente fine ai loro attacchi alle navi nel Mar Rosso. La Russia e la Cina - membri permanenti del Consiglio - si sono astenute dal voto su tale risoluzione, insieme ad Algeria e Mozambico, mentre 11 nazioni hanno votato a favore.