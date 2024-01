Israele: "Guerra entrata in nuova fase, ora attacchi mirati". LIVE

Nuovo raid israeliano in Libano: eliminato uno dei comandanti delle forze di elite di Hezbollah. "Beirut può diventare come Gaza", è stato il monito del ministro della Difesa Yoav Gallant in risposta agli attacchi dal nord del confine, mentre nella Striscia l'esercito ha annunciato l'avvio della "fase tre" dell'offensiva, meno intensa e con attacchi mirati. Blinken oggi a Tel Aviv.





MONDO08 gen 2024 - 23:58Volume 0%L'esercito israeliano ha reso noto di aver ucciso Hassan Akasha, dirigente di Hamas responsabile del lancio di razzi dalla Siria verso il nord di Israele. "E' iniziata una fase meno intensa dei combattimenti caratterizzata da un ricorso minore alle forze di terra e agli attacchi aerei", ha detto il portavoce militare Daniel Hagari. Intanto Antony Blinken è atterrato in Israele, pronto a incontrare il premier Netanyahu e il gabinetto di guerra









IN EVIDENZAIsraele è entrato in una "nuova fase" nella guerra ingaggiata a Gaza contro Hamas. Lo ha detto al New York Times il portavoce militare Daniel Hagari. "E' iniziata una fase nuova, meno intensa, dei combattimenti", caratterizzata da un ricorso minore alle forze di terra e agli attacchi aerei, ha precisato Hagari a poche ore dall'arrivo in Israele del segretario di Stato americano Antony Blinken.Secondo i media di Beirut intanto Jawwad Tawil, leader militare di Hezbollah e membro del Partito di Dio, è stato ucciso in un raid aereo compiuto da Israele a Kherbet Selem, località 20 km a nord, linea di demarcazione con Israele.Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani: "I Paesi del G7 stanno lavorando con il governo israeliano per elaborare una via d'uscita rapida dalla fase militare, per tornare alla diplomazia e alla politica".La Jihad islamica ha diffuso sui social un video dell'ostaggio Elad Katzir, 47 anni, rapito il 7 ottobre scorso nel kibbutz di Nir Oz, dove l'uomo lancia un appello alle autorità israeliane affinché accettino un accordo per uno scambio di prigionieri con Hamas.





