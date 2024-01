Cnn: "Usa abbattono 24 missili e droni Houthi nel Mar Rosso". LIVE

La Casa Bianca ribadisce che gli Stati Uniti non sostengono un cessate il fuoco tra Israele e Hamas a Gaza. Il portavoce del Consiglio di Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha detto in un briefing con i giornalisti: "Non sosteniamo un cessate il fuoco in questo momento. E non c'e' alcun cambiamento in questo, perche' crediamo che in questo momento non avvantaggerebbe nessuno tranne Hamas". Kirby afferma che gli Stati Uniti sostengono "una pausa umanitaria ma non un cessate il fuoco generale in questo momento".