Mo, ancora raid su Gaza. Dal Qatar nuova proposta su ostaggi. LIVE

L'esercito israeliano ha affermato mercoledi' che due giornalisti di Al Jazeera uccisi in un attacco aereo a Gaza erano "agenti del terrorismo". Hamza Wael Dahdouh e Mustafa Thuria, che lavorava anche come video stringer per l'AFP e altre organizzazioni giornalistiche, sono stati uccisi domenica mentre stavano svolgendo un incarico per il canale con sede in Qatar nella città di Rafah. In un comunicato l'esercito ha affermato che "l'intelligence ha confermato che entrambi i deceduti erano membri di organizzazioni terroristiche con base a Gaza, attivamente coinvolte in attacchi contro le forze dell'IDF (esercito)". "Prima dell'attacco, i due operavano con i droni, costituendo una minaccia imminente per le truppe dell'IDF", ha dichiarato l'esercito. Non ci sono state reazioni immediate da parte del canale televisivo e delle famiglie dei due uomini.