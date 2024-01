Israele–Hamas, Usa-Gb attaccano basi Houthi in Yemen. Bombe su Gaza

Lanciati nella notte attacchi contro postazioni degli Houthi in Yemen dopo che i miliziani hanno sfidato il monito a non intralciare il commercio internazionale sul Mar Rosso, in supporto alla causa palestinese. L'Iran ha sequestrato una petroliera nel Golfo di Oman per rappresaglia contro gli Stati Uniti. Proseguono i bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza anche durante l'udienza a L'Aja sulle accuse di crimini di guerra, mentre non cessano gli sforzi diplomatici per un cessate il fuoco