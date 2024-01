Israele all'Aja: "Gli attacchi di genocidio sono stati contro di noi"

"Penso che i rischi di escalation siano già sostanziali, ma dipendono più che altro da azioni specifiche e valutazioni in quelle aree anziché da quello che sta avvenendo nel Mar Rosso. Continuo a dubitare che l’Hezbollah libanese voglia provocare una azione più ampia da parte di Israele, dopo il modo in cui è stata martellata nel 2006. Ma il potenziale per l’escalation c’è, come pure in Iraq e in Siria". E' quanto afferma il generale David Petraeus in un'intervista al Corriere della Sera in cui afferma che "difficile" dire in questo momento se i raid Usa e degli alleati contro gli Houthi in Yemen potranno allargare il conflitto.