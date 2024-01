Guerra Hamas-Israele, tre giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo Con la situazione sul campo in costante evoluzione, abbiamo deciso di raccogliere qui alcune informazioni che permettano di farsi un'idea del contesto più ampio attraverso mappe, schede e approfondimenti Tre giornalisti sono morti oggi nella Striscia di Gaza. L'agenzia Wafa ha riportato che due di loro sono rimasti uccisi in un raid Israeliano a Khan Yunis, nel sud della Striscia: sono Mustafa Abu Thraya e Hamza Dahdouh. Il governo di Hamas, poi, ha diffuso la notizia della morte del fotoreporter Ali Salem Abu Ajwa, durante un attacco aereo sulla città di Gaza ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ).

Chi sono i giornalisti rimasti uccisi

Hamza Dahdouh sarebbe il figlio di un noto giornalista di Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh, la cui storia fece il giro del mondo nelle scorse settimane: il reporter, come ricorda l'agenzia Anadolu, era in un ospedale per girare un servizio sugli attacchi israeliani quando ricevette la notizia che un raid aveva sterminato gran parte della sua famiglia (la moglie, un altro figlio e la figlia, che si erano rifugiati nel campo profughi di Nusseirat). Secondo quanto ha riferito il governo di Hamas, Hamza Wael Dahdouh e Moustafa Thuraya sono morti mentre si spostavano in macchina per coprire un servizio giornalistico a Rafah. Fonti dei media palestinesi, rilanciate da Times of Israel, riportano che Ali Salem Abu Ajwa - il terzo giornalista ucciso oggi - sarebbe il nipote dello sceicco Ahmed Yassin, che fondò Hamas a Gaza nel 1987 e ne fu il leader spirituale finché non fu ucciso da Israele nel 2004.