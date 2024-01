Guerra Israele-Hamas, cento giorni di combattimenti a Gaza. DIRETTA

Il conflitto nella Striscia non si ferma. Il premier israeliano nel corso di una conferenza stampa conferma che "la guerra continuerà" fino all'eliminazione di Hamas, "il ritorno di tutti gli ostaggi e la promessa che Gaza non rappresenterà più una minaccia per il paese". Israele starebbe programmando il lancio di un'operazione militare per prendere il controllo della frontiera tra Gaza e l'Egitto. A Tel Aviv migliaia in piazza per chiedere il rilascio degli ostaggi