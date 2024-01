Arouri, chi era il numero due di Hamas: su di lui taglia da 10 milioni

Sin dall'attacco del 7 ottobre, lo Stato ebraico aveva assicurato di voler dare la caccia ai leader di Hamas ovunque essi si trovassero. E così è stato fatto con Arouri, che era solito cambiare più volte nascondiglio nella periferia sud della capitale libanese, sua base operativa. Secondo fonti dell'intelligence libanese, l'uomo si era recato in quella palazzina di Musharrafiye, quartiere dove è avvenuto il raid, per una riunione segreta con gli altri vertici di Hamas in Libano. E c'è chi sostiene che qualche spia, infiltrata in Hezbollah, sia riuscita a informare il Mossad israeliano sulla posizione di Arouri prima del raid.

La sua storia tra carcere e militanza

Nato nel 1966 in Cisgiordania, il 58enne Arouri aveva passato 22 anni nelle prigioni israeliane, dalla fine degli anni Ottanta al 2007, con una breve interruzione alla fine degli anni Novanta. Rimesso in libertà, gli israeliani lo avevano espulso e deportato in Siria da Bashar al Assad, alleato dell'Iran e di Hezbollah. Nel 2011 aveva partecipato ai negoziati con Israele per lo scambio di prigionieri nel quale era tornato in libertà, tra gli altri, proprio il leader Sinwar. La guerra civile siriana nel 2012 aveva costretto tutta la dirigenza di Hamas a lasciare Damasco: Arouri era quindi finito in Turchia, dove si era distinto come mediatore tra Hamas e Fatah, il partito del presidente palestinese Mahmud Abbas (Abu Mazen), e tra Hamas e l'Egitto. Nel 2018, dopo la riconciliazione tra Turchia e Israele, Arouri si è trasferito definitivamente a Beirut. Fino alla morte.