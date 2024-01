Guerra Medioriente, Media: 25 studenti arrestati in raid Israele

Hamas ha pubblicato ieri sera un video di 3 ostaggi israeliani, tra cui la 26enne Noa portata via in moto dalla festa a Re'im. Monta intanto la pressione delle famiglie dei rapiti su Netanyahu. "Sta perdendo la pazienza" anche Biden, secondo media Usa. Al Jazeera afferma che le forze israeliane hanno preso d'assalto il campus dell'Università nazionale An-Najah a Nablus, in Cisgiordania, arrestando almeno 25 studenti che stavano organizzando un sit-in di protesta