Medioriente, ancora morti in raid a Gaza. Iran, bombe su Siria e Iraq

L'Iran bombarda in Siria e Iraq. Le guardie della rivoluzione affermano di aver colpito obiettivi Isis ad Aleppo e un quartier generale del Mossad a Erbil. Le autorità del Kurdistan riferiscono di 4 morti e 6 feriti nel raid. I media palestinesi parlano di 25 morti in bombardamenti israeliani effettuati ieri sera nella Striscia di Gaza, con un totale di 132 vittime nelle ultime 24 ore. Morti due dei tre ostaggi dell'ultimo video diffuso da Hamas. Un morto e 17 feriti in attentati nel centro di Israele. Oggi riunione del Consiglio di sicurezza Onu sullo Yemen.





