La società giapponese di spedizioni Nippon Yusen ha annunciato di aver sospeso le rotte attraverso il Mar Rosso, a fronte degli attacchi compiuti dagli Huthi alle navi nel tratto considerato vitale nel Mar Rosso. Lo ha dichiarato un portavoce dell'azienda, nota anche come Nyk Line, all'agenzia Afp, aggiungendo che la decisione è stata presa per "garantire la sicurezza dei propri equipaggi". Secondo gli analisti, dopo i bombardamenti di numerosi obiettivi nello Yemen effettuati dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, sono aumentati i timori di un allargamento del conflitto in corso tra Israele e il movimento militante Hamas nella regione, compromettendo la navigazione in una delle principali rotte commerciali marittime del mondo. In novembre gli Houthi avevano sequestrato un mercantile di un imprenditore israeliano gestito da Nippon Yusen, per poi dirottarlo sulla costa dello Yemen. Ad oggi l'operatore non ha ricevuto informazioni sulla nave, né sull'equipaggio composto da 25 persone, ha detto il portavoce.