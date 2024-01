Turchia, calciatore israeliano mostra messaggio su guerra: arrestato

Dopo aver segnato un gol per l'Antalyaspor contro il Trabzonspor, Sagiv Jehezkel ha indicato la fasciatura con su scritto '100 giorni. 7/10'. Licenziato dal club, per lui si ipotizza il reato di incitamento all'odio

Un calciatore israeliano è stato arrestato per aver mostrato un messaggio riferito alla guerra tra Israele e Gaza durante una partita in Turchia: lo riportano i media turchi, citati dal Guardian. Dopo aver segnato un gol per la sua squadra contro il Trabzonspor, Sagiv Jehezkel ha mostrato un messaggio con la scritta '100 giorni. 07/10' su una fasciatura al polso sinistro ( GUERRA ISRAELE-HAMAS, GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Indagine per sospetto "incitamento all'odio"

Il ministro della Giustizia turco ha annunciato un'indagine su Jehezkel sull'incidente per sospetto "incitamento all'odio", dopo che il suo club - l'Antalyaspor - lo aveva licenziato per la questione. "La procura di Antalya ha aperto un'indagine giudiziaria contro il calciatore israeliano Sagiv Jehezkel per incitamento pubblico all'odio a causa della sua odiosa celebrazione in favore del massacro commesso da Israele a Gaza", ha affermato il ministro della Giustizia turco, Yilmaz Tunc, in un post online.