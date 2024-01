Serie isralieane in crisi, la guerra frena l'interesse delle major

Produzioni rallentate e distribuzione sospesa per i prodotti targati Tel Aviv sui colossi dello streaming occidentali. La preoccupazione degli operatori del settore riportate da Haaretz: "Rischiamo di finire come la Russia"

Stop alle serie israeliane. I colossi globali dello streaming temono il backlash della guerra a Gaza, la risposta negativa del loro pubblico, e si sfilano dall’acquisto dei diritti delle produzioni targate Tel Aviv, ricercatissime sul mercato prima del 7 ottobre per via del loro eccellente rapporto qualità-prezzo e ora, invece, sempre meno desiderate e soppiantate da altre realtà meno complesse geopoliticamente.

I rallentamenti di Fauda

Prendiamo Fauda, per esempio, la serie che racconta le drammatiche vicende che coinvolgono le truppe d’élite israeliane in territorio palestinese, uno dei casi televisivi delle ultime stagioni. Apple Tv+ ne ha acquistato i diritti per 20 milioni di dollari e sulla piattaforma sono già disponibili le prime due stagioni. La terza stagione dovrebbe andare in streaming nel 2024 e già era in fase di preproduzione la quarta. Ma, come ha raccontato ad Haaretz la produttrice Shula Spiegel: “Apple ci ha chiesto di interrompere la stesura della sceneggiatura perché la nuova realtà stava causando incertezza sui contenuti. Solo un mese dopo ci hanno detto che potevamo continuare a scrivere”.

I lavori sono ripresi ma la guerra non si ferma, e chi lavora alla produzione delle serie israeliane, spiega Spiegel, vive nell’incertezza: “Ogni emittente si sta chiedendo: ‘Che cosa sono disposto a prendere da Israele e in quale forma dovrebbe essere raccontato?’. In questo momento hanno più domande che risposte”.