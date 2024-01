Crisi nel Mar Rosso, raid Usa-Gran Bretagna su basi Houthi in Yemen

Gli Stati Uniti, con l’appoggio di alcuni alleati, hanno attaccato alcuni obiettivi strategici in risposta alle azioni del gruppo armato nel Mar Rosso: fra questi una base aerea vicino a Sana'a, gli aeroporti di Taez, Hodeida e Abs e un campo militare vicino a Saada. Gli Houthi: "Non c'è alcuna giustificazione per questa aggressione, non c'era alcuna minaccia alla navigazione internazionale". Alle 16 (ora italiana) prevista una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite

"Le forze militari statunitensi, insieme al Regno Unito e con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada e Olanda, hanno condotto con successo attacchi contro una serie di obiettivi nello Yemen utilizzati dai ribelli Houthi per mettere a repentaglio la libertà di navigazione in uno dei corsi d'acqua più vitali del mondo". Ad annunciarlo è il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, dopo che il gruppo armato a maggioranza sciita - da sempre sostenuto dall’Iran - ha ignorato l’avvertimento a non ostacolare il commercio internazionale sul Mar Rosso con azioni in supporto alla causa palestinese ( GLI AGGIORNAMENTI LIVE ). Secondo media ufficiali Houthi, il raid colpito una base aerea vicino a Sana'a, gli aeroporti di Taez, Hodeida e Abs e un campo militare vicino a Saada. Gli attacchi, ha riferito un dirigente Usa alla Cnn, sono stati condotti in particolare con aerei da combattimento e missili Tomahawk. "Il nostro Paese e' stato sottoposto ad una massiccia aggressione da parte di navi, sottomarini e aerei da guerra", ha commentato il viceministro degli Esteri dei ribelli, Hussein Al-Ezzi: "L'America e la Gran Bretagna devono prepararsi a pagare un prezzo pesante e a sopportare tutte le terribili conseguenze di questa palese aggressione". La Russia ha richiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, prevista per le 10 a New York (le 16 in Italia). "Questa aggressione indica la decisione di espandere l'area del conflitto al di fuori della Striscia. Questo avrà delle conseguenze" ha detto anche, citato dai media, l'esponente di Hamas Sami Abu Zhouri: "L'aggressione degli Usa e della Gran Bretagna contro settori dell'esercito yemenita, perché si è schierato con Gaza - ha sottolineato - è una provocazione contro la nazione palestinese".

Biden: "Houthi hanno preso di mira le navi americane"

"Questi attacchi - ha detto Biden - sono la risposta diretta agli attacchi Houthi senza precedenti contro navi internazionali nel Mar Rosso, compreso l'uso di missili balistici antinave per la prima volta nella storia. Questi attacchi hanno messo in pericolo il personale statunitense, i marinai civili e i nostri partner, il commercio e minacciato la libertà di navigazione. Più di 50 nazioni sono state colpite da 27 attacchi al trasporto marittimo commerciale internazionale. Equipaggi provenienti da più di 20 Paesi sono stati minacciati o presi in ostaggio in atti di pirateria. Più di 2.000 navi sono state costrette a deviare per migliaia di miglia per evitare il Mar Rosso, il che può causare settimane di ritardi nei tempi di spedizione dei prodotti. E il 9 gennaio, gli Houthi hanno lanciato il loro più grande attacco fino ad oggi, prendendo di mira direttamente le navi americane".

Biden: "Abbiamo lanciato un avvertimento inequivocabile"

"La risposta della comunità internazionale a questi attacchi sconsiderati - ha proseguito il presidente Usa - è stata unita e risoluta. Il mese scorso, gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione Prosperity Guardian, una coalizione di oltre 20 nazioni impegnate a difendere il trasporto marittimo internazionale e a scoraggiare gli attacchi Houthi nel Mar Rosso. Ci siamo inoltre uniti a più di 40 nazioni nel condannare le minacce degli Houthi. La settimana scorsa, insieme a 13 alleati e partner, abbiamo lanciato un avvertimento inequivocabile che i ribelli Houthi avrebbero subito conseguenze se i loro attacchi non fossero cessati. E ieri, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede agli Houthi di porre fine agli attacchi contro le navi mercantili e commerciali". "L'azione difensiva di oggi fa seguito a questa vasta campagna diplomatica e ai crescenti attacchi dei ribelli Houthi contro le navi commerciali - ha concluso Biden - Questi attacchi mirati sono un chiaro messaggio che gli Stati Uniti e i nostri partner non tollereranno attacchi al nostro personale né permetteranno ad attori ostili di mettere in pericolo la libertà di navigazione in una delle rotte commerciali più critiche del mondo".